«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 0 365

Политика
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
ФОТО: Unsplash

Есть серьёзные сомнения в том, что политики выполнят обещание восстановить ставку социальных взносов во второй пенсионный уровень до 6% в 2029 году, заявил в интервью агентству LETA эксперт по пенсионной системе, доктор экономических наук Эдгар Вольский.

"Но это не критично. Я провёл расчёты, которые показывают, что и при текущем распределении взносов между первым и вторым пенсионными уровнями — соответственно 15% и 5% — в будущем можно будет обеспечить достаточную замену трудового дохода", — сказал Вольский.

Он пояснил, что этот один процентный пункт не был выведен из системы, а лишь перераспределён между уровнями.

"Пока что текущее распределение не создаёт никаких рисков. Мои расчёты показывают, что при 40-летнем трудовом стаже оба уровня вместе могут обеспечить замену дохода на уровне 60%, что соответствует всем международным рекомендациям. Однако дальше вмешиваться в это распределение не следует", — подчеркнул Вольский.

Отвечая на вопрос о решении правительства Литвы отказаться от автоматического включения работающих во второй пенсионный уровень и предоставить возможность в любой момент единовременно изъять 25% накоплений второго уровня, Вольский предположил, что литовское правительство предпринимает превентивный шаг для увеличения поступлений в государственный бюджет с целью финансирования расходов на оборону, которые будут только расти.

"С точки зрения пенсионной системы это неправильно, поскольку таким образом мы перекладываем финансовое бремя на будущих работающих и будущих пенсионеров. Отказ от второго пенсионного уровня означает, что пенсионные накопления не будут достаточными для обеспечения достойной замены доходов, получаемых в течение трудовой жизни. Без второго уровня замещающая ставка существенно снизится", — отметил Вольский.

По его словам, это также наверняка усилит инфляцию, что подтверждает и опыт Эстонии: после изменений во втором пенсионном уровне два года назад в стране была самая высокая инфляция в Европейском союзе.

На вопрос, почему политики так охотно вмешиваются в пенсионную систему, Вольский ответил, что это, условно говоря, "лёгкие деньги". В Латвии текущие накопления участников второго пенсионного уровня составляют почти девять миллиардов евро. Однако, по его словам, политикам следует помнить, что эти средства поступили через обязательные взносы социального страхования.

Как уже сообщалось, в Латвии с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года ставка пенсионных взносов в размере одного процентного пункта будет перенесена со второго пенсионного уровня на первый, тем самым снизив ставку второго уровня с 6% до 5%.

В Латвии действует трёхуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам за счёт поступлений от социальных взносов в бюджет. Второй, или накопительный, уровень предполагает, что часть социальных взносов работающих инвестируется в финансовый сектор. В свою очередь, третий уровень составляют частные пенсионные фонды, в которые средства можно вносить добровольно.

Соответственно, второй и третий пенсионные уровни в будущем должны снизить нагрузку на пенсионную систему, когда из-за неблагоприятной демографической ситуации количество работающих уменьшится, и социальных взносов не хватит для выплат пенсий.

Латвия регулярно отказывалась от первоначально запланированного объёма взносов в накопительную пенсионную систему. При введении второго пенсионного уровня в 2001 году предусматривалось, что к 2010 году объём взносов в накопления вырастет до половины всех социальных взносов — 10%, оставив вторые 10% за первым уровнем.

Однако с началом финансового кризиса и сокращением доходов бюджета ставка, достигшая 8% в 2008 году, снова была снижена до 2% — как в 2001 году, при этом приоритет был отдан первому уровню. Позднее объём взносов во второй уровень был постепенно увеличен до 6%, но так и не вернулся ни к ранее достигнутым 8%, ни к изначально запланированным 10%. С этого года взносы снижены до 5%.

#пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
