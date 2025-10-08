Завтрашнее пленарное заседание начнется или точнее - будет сделана попытка начать заседание - с рассмотрения "опасного" законопроекта "О загрязнении".

Напомним, что неделю назад именно этот документ послужил основанием для оппозиции... сорвать кворум. То есть оппозиционные депутаты, воспользовавшись отсутствием нескольких депутатов от правящей коалиции, просто вынули электронные карточки для голосования и в результате было зарегистрировано в зале менее 50 депутатов. Спикеру Сейма пришлось прервать заседание.

Оппозиция возражает против принятия закона "О загрязнении", считая, что "зеленый курс" губителен для экономики страны. Между тем, законопроект подготовлен, дабы исполнить директивы ЕС и непринятие закона может повлечь за собой огромные штрафы.

Поскольку законопроект снова включен в повестку дня, правящие уверены, что на сей раз кворум у них будет.

Также в повестке дня и обсуждение инициативы оппозиционного Объединенного списка о сокращении госфинансирования (дотаций) партиям. "Объединенные" предлагают при начислении госдотаций партиям в периоде с 2026-го по 2030-ый год включительно брать за основу минимальную зарплату, которая была в стране в 2023-м году. Отметим, что размер госдотаций "привязан" к минимальной зарплате в день начисления выплат - чем она выше в стране, тем и больше размер дотаций, полагающихся партиям, которые на последних парламентских выборах получили не менее 2% голосов избирателей. По подсчетам авторов законопроекта, принятие их поправки позволит ежегодно сэкономить бюджетные средства на сумму в 1,6 миллионов евро.

В свою очередь, депутаты правящего "Нового Единства" предлагают привлекать к уголовной ответственности и даже сажать в тюрьму за распространение без согласия (ведома) интимных фото или видео.

Сейм, как ожидается, завтра примет во втором чтении видоизмененную президентскую инициативу. А именно: предлагается, что впредь кандидатуру омбудсмена (государственного правозащитника), наряду с депутатами Сейма, сможет выдвигать и президент.