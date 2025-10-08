Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Опасный» законопроект, интимное фото и обрезание финансирования: чем займутся депутаты ЛР 1 264

Политика
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Также в повестке дня пленарного заседания парламента и продвижение президентской инициативы.

Завтрашнее пленарное заседание начнется или точнее - будет сделана попытка начать заседание - с рассмотрения "опасного" законопроекта "О загрязнении".

Напомним, что неделю назад именно этот документ послужил основанием для оппозиции... сорвать кворум. То есть оппозиционные депутаты, воспользовавшись отсутствием нескольких депутатов от правящей коалиции, просто вынули электронные карточки для голосования и в результате было зарегистрировано в зале менее 50 депутатов. Спикеру Сейма пришлось прервать заседание.

Оппозиция возражает против принятия закона "О загрязнении", считая, что "зеленый курс" губителен для экономики страны. Между тем, законопроект подготовлен, дабы исполнить директивы ЕС и непринятие закона может повлечь за собой огромные штрафы.

Поскольку законопроект снова включен в повестку дня, правящие уверены, что на сей раз кворум у них будет.

Также в повестке дня и обсуждение инициативы оппозиционного Объединенного списка о сокращении госфинансирования (дотаций) партиям. "Объединенные" предлагают при начислении госдотаций партиям в периоде с 2026-го по 2030-ый год включительно брать за основу минимальную зарплату, которая была в стране в 2023-м году. Отметим, что размер госдотаций "привязан" к минимальной зарплате в день начисления выплат - чем она выше в стране, тем и больше размер дотаций, полагающихся партиям, которые на последних парламентских выборах получили не менее 2% голосов избирателей. По подсчетам авторов законопроекта, принятие их поправки позволит ежегодно сэкономить бюджетные средства на сумму в 1,6 миллионов евро.

В свою очередь, депутаты правящего "Нового Единства" предлагают привлекать к уголовной ответственности и даже сажать в тюрьму за распространение без согласия (ведома) интимных фото или видео.

Сейм, как ожидается, завтра примет во втором чтении видоизмененную президентскую инициативу. А именно: предлагается, что впредь кандидатуру омбудсмена (государственного правозащитника), наряду с депутатами Сейма, сможет выдвигать и президент.

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
1
5
1
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Обрезание чего либо-это главный признак власти Латвии.Это не лечится -это уже на генном уровне.😋😂

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария»
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария»
Президент поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии?
Изображение к статье: Президент поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии?
Разваливающие правительство партии подали в Сейм альтернативу Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Разваливающие правительство партии подали в Сейм альтернативу Стамбульской конвенции
Работающим в госекторе следует готовиться к снижению зарплат - экс-министр
Изображение к статье: Работающим в госекторе следует готовиться к снижению зарплат - экс-министр
Изображение к статье: Чтобы не платить 300 миллионов: Латвия приняла климатические директивы ЕС
Чтобы не платить 300 миллионов: Латвия приняла климатические директивы ЕС 3 895
Изображение к статье: Латвию посетит с официальным визитом председатель Европарламента
Латвию посетит с официальным визитом председатель Европарламента 2 173
Изображение к статье: Ровняют Пурвциемс. Фото автора Эксклюзив!
Запах свежего асфальта: в Риге «ямочный ремонт» заменяют на ремонт «квадратиками» 3 426
Изображение к статье: А за конвенцию ответишь! В комиссии Сейма началось обсуждение горячей темы
А за конвенцию ответишь! В комиссии Сейма началось обсуждение горячей темы 223

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 13
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 6
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 8
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 40
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 64
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 23
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 13
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 6
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео