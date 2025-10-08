Baltijas balss logotype
Президент Украины освободил от должности посла в Латвии 5 298

Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президент Украины освободил от должности посла в Латвии
ФОТО: LETA

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

«Освободить Куцевола Анатолия Анатольевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике», — говорится в документе.

Пока неизвестно, кто займет его место.

Куцевол занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии с декабря 2022 года.

#украина
Оставить комментарий

(5)
  • ТТ
    Тим Тим
    8-го октября

    Мало денег с Нас выкачивал?!

    5
    1
  • Е
    Ехидный
    8-го октября

    некжели на фронт поедет ???

    11
    2
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Есть у меня догадка,кто займет место Куцевола,но пока подожду с прогнозом,хотя,думаю,не ошибусь в этнической принадлежности нового ,,украинца,,😋

    7
    3
  • AE
    Al Ekses
    8-го октября

    Какая потеря… для обоих народов, что для Латвии, что для Украины.

    26
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го октября

    Скатертью дорога. Замену можно не присылать.

    49
    1
Читать все комментарии

