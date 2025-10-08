Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

«Освободить Куцевола Анатолия Анатольевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике», — говорится в документе.

Пока неизвестно, кто займет его место.

Куцевол занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии с декабря 2022 года.