Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, пишет LETA со ссылкой на UNN.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.
«Освободить Куцевола Анатолия Анатольевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике», — говорится в документе.
Пока неизвестно, кто займет его место.
Куцевол занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии с декабря 2022 года.
Оставить комментарий(5)