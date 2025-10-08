Введённая в Латвии обязательная компонентa закупки электроэнергии (OIK) была законной, а инициатива организации "Tiesiskums" по её возврату — необоснованна и направлена лишь на сомнительное извлечение выгоды, заявил в интервью агентству LETA эксперт по энергетике Юрис Озолиньш.

Организация "Tiesiskums" в своей инициативе по возврату якобы незаконно взимавшейся OIK ссылается на отчёт Европейской комиссии (ЕК) 2017 года, в котором якобы говорилось, что поддержка возобновляемой энергетики со стороны латвийского государства в форме OIK была незаконной, поскольку не была согласована с ЕК.

Озолиньш подчеркнул, что "это абсолютная выдумка". Он пояснил, что в отчёте ЕК нет ни слова о том, что эта поддержка была незаконной или противозаконной. Упомянутый отчёт представлял собой ответ ЕК на уведомление Латвии о том, как она применяет схему поддержки ЕС в соответствии с директивами. Единственное замечание в отчёте заключалось в том, что Латвии следовало бы раньше проинформировать о конкретной форме поддержки.

Отвечая на вопрос, права ли организация "Tiesiskums", считая OIK незаконной, Озолиньш заявил, что нет.

"Организацию 'Tiesiskums' создали юристы, которые не руководствуются логикой экономики или политики, а также не опираются на моральные нормы. В данном случае они просто ухватились за отдельные слова", — сказал эксперт, подчеркнув, что авторы инициативы "собирают толпу под лозунгом 'всё, что происходило в Латвии, было незаконным, а значит, вы можете на этом заработать'".

Он также отметил, что одновременно с этим сеется паника и страх. "Я расцениваю эту инициативу как классическую схему зарабатывания денег", — подчеркнул Озолиньш.