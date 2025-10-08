Baltijas balss logotype
Требование вернуть OIK не имеет оснований - эксперт 2 4370

Политика
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пикет в 2019 году.

Пикет в 2019 году.

ФОТО: LETA

Введённая в Латвии обязательная компонентa закупки электроэнергии (OIK) была законной, а инициатива организации "Tiesiskums" по её возврату — необоснованна и направлена лишь на сомнительное извлечение выгоды, заявил в интервью агентству LETA эксперт по энергетике Юрис Озолиньш.

Организация "Tiesiskums" в своей инициативе по возврату якобы незаконно взимавшейся OIK ссылается на отчёт Европейской комиссии (ЕК) 2017 года, в котором якобы говорилось, что поддержка возобновляемой энергетики со стороны латвийского государства в форме OIK была незаконной, поскольку не была согласована с ЕК.

Озолиньш подчеркнул, что "это абсолютная выдумка". Он пояснил, что в отчёте ЕК нет ни слова о том, что эта поддержка была незаконной или противозаконной. Упомянутый отчёт представлял собой ответ ЕК на уведомление Латвии о том, как она применяет схему поддержки ЕС в соответствии с директивами. Единственное замечание в отчёте заключалось в том, что Латвии следовало бы раньше проинформировать о конкретной форме поддержки.

Отвечая на вопрос, права ли организация "Tiesiskums", считая OIK незаконной, Озолиньш заявил, что нет.

"Организацию 'Tiesiskums' создали юристы, которые не руководствуются логикой экономики или политики, а также не опираются на моральные нормы. В данном случае они просто ухватились за отдельные слова", — сказал эксперт, подчеркнув, что авторы инициативы "собирают толпу под лозунгом 'всё, что происходило в Латвии, было незаконным, а значит, вы можете на этом заработать'".

Он также отметил, что одновременно с этим сеется паника и страх. "Я расцениваю эту инициативу как классическую схему зарабатывания денег", — подчеркнул Озолиньш.

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Anim
    8-го октября

    Очередной иксперд...

    Конечно, юристы "не руководствуются логикой экономики или политики".

    Они руководствуются ЗАКОНАМИ.

    Которые чинуши вместе с такими вот икспердами нарушили.

    47
    5
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Так это ж не единичный случай. Где то на кону деньги,где то политика и потом деньги или местечко в Брюсселе. Вместо того,чтобы вывести людей на улицы против перевода школ на латышский,два нерусских Ушаков и Цилевич притормозили их,сказав ,что протестовать не надо,а мы подали заявление в КС и суд встанет на на нашу сторону,,,забыв,,проинформировать ,что 4 из 6 судей КС избираются правящей коалицией и результат сразу был известен. Так и в этом случае-результат известен,но денег пытаются заработать.😈

    40
    11

