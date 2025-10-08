Бюджет Министерства культуры на следующий год запланирован в размере 253,1 млн евро (в 2027 году - 252,8 млн, в 2028 году - 247,3 млн, в 2029 году - 245,8 млн евро), пишет Diena.

Из них на культурное образование предусмотрено 35%, или 88,4 млн евро, на культурную политику - 62%, или 157,3 млн евро, на политику сплоченности общества и СМИ -3%, или 7,2 млн евро.

Изначально снижение для отрасли предполагалось в размере 13,6 млн евро, но в итоге составило "всего" 3,1 млн евро. Таким образом, ряд приоритетов выполнен не будет, в том числе увеличение зарплат музейным работникам.

Перед постановкой задачи о повышении эффективности перед министерствами Министерство культуры обозначило несколько ключевых приоритетов: на зарплаты отрасли государственных музеев дополнительно выделить 5,8 млн евро, на развитие фонда негосударственных организаций и устойчивого общества - 2,2 млн евро, на кибербезопасность центра данных культурной отрасли -1,5 млн евро, на подготовку к Празднику песни и танца 2028 года - 0,74 млн евро, на сохранение и устойчивость культурного наследия в кризисных ситуациях - 0,4 млн евро, на безопасность и защиту журналистов - 0,12 млн евро. Дополнительно планировалось выделить 4,68 млн евро на формирование имиджа Латвии, поддержку чтения, содержание СМИ и другие культурные мероприятия.

Первоначальной установкой Минкульта было сэкономить 13,6 млн евро, но в итоге эта сумма сократилась до 3,1 млн евро, пояснила министр культуры Агнесе Лаце на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, на котором рассматривали бюджет министерства на следующий год. Одним из направлений экономии стало сокращение целевых дотаций бюджетам музеев, библиотек, театров, концертных организаций, музыкальных и художественных средних школ и других учреждений государственной культуры за счет увеличения их собственных доходов (2,3 млн + 0,5 млн евро). Это означает, что каждое ведомство должно заработать на 2-3% больше, чем раньше.

Кроме того, будет урезан бюджет латвийской "Школьной сумки" с учетом сокращения численности учеников: в 2026 году - на 0,06 млн, в 2027 году - на 0,14 млн, с 2028 года - на 0,2 млн меньше.

Не будут подняты и зарплаты работникам госуправления.