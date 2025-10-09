Интересно, что сегодня депутаты Сейма, в том числе правящие, не стали возражать против передачи в комиссию Сейма инициативы оппозиционного Объединенного списка об уменьшении размера госдотаций партиям.

"Объединенные" предлагают при начислении госдотаций партиям в периоде с 2026-го по 2030-ый год включительно брать за основу минимальную зарплату, которая была в стране в 2023-м году.

Отметим, что в настоящее время размер госдотаций "привязан" к минимальной зарплате в день начисления выплат – чем она выше в стране, тем и больше размер дотаций, полагающихся партиям, которые на последних парламентских выборах получили не менее 2% голосов избирателей.

По подсчетам авторов законопроекта, начисление дотаций в привязке к замороженной «минималке», позволит ежегодно сэкономить бюджетные средства на сумму в 1,6 млн евро.

Теперь главное, чтобы эта экономная идея на была похоронена в комиссиях Сейма.