Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские депутаты согласились на публичное самообрезание своих доходов 2 776

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские депутаты согласились на публичное самообрезание своих доходов

Интересно, что сегодня депутаты Сейма, в том числе правящие, не стали возражать против передачи в комиссию Сейма инициативы оппозиционного Объединенного списка об уменьшении размера госдотаций партиям.

"Объединенные" предлагают при начислении госдотаций партиям в периоде с 2026-го по 2030-ый год включительно брать за основу минимальную зарплату, которая была в стране в 2023-м году.

Отметим, что в настоящее время размер госдотаций "привязан" к минимальной зарплате в день начисления выплат – чем она выше в стране, тем и больше размер дотаций, полагающихся партиям, которые на последних парламентских выборах получили не менее 2% голосов избирателей.

По подсчетам авторов законопроекта, начисление дотаций в привязке к замороженной «минималке», позволит ежегодно сэкономить бюджетные средства на сумму в 1,6 млн евро.

Теперь главное, чтобы эта экономная идея на была похоронена в комиссиях Сейма.

Читайте нас также:
#политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го октября

    На Украине, в Раде, почти сто процентов, обрезанные, начиная с президента. А сколько у нас в Сейме и сколько будет после такого масштабного обрезания?

    9
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    9-го октября

    Вообще то, это великий подвиг, взять и обрезать самого себя, да ещё и без наркоза.

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Окультуриваться надо: Рига тратит на досуг рижан по сорок миллионов евро в год
Изображение к статье: Старинная церковь Петра и Павла — ныне концертный зал... Фото автора. Эксклюзив!
Стамбульский тупик: как рядовую конвенцию в Латвии превратили в «священную корову»?
Изображение к статье: Стамбульский тупик: как рядовую конвенцию в Латвии превратили в «священную корову»? Эксклюзив!
«Какой меморандум, дебилы?» Политолог о том, как политики борятся с повышением цен
Изображение к статье: «Какой меморандум, дебилы?» Политолог о том, как политики борятся с повышением цен
Изображение к статье: «Очень сырая идея»: премьер Латвии неожиданно разочаровалась в «Стене дронов»
«Очень сырая идея»: премьер Латвии неожиданно разочаровалась в «Стене дронов» 5 1569
Изображение к статье: Немного улучшилась оценка жителями работы Рижской думы
Немного улучшилась оценка жителями работы Рижской думы 1 75
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!»: в Рижской думе не хотят жить как в Швеции
«Каждый 15-ый житель — приезжий!»: в Рижской думе не хотят жить как в Швеции 9 2125
Изображение к статье: Президент поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии?
Президент поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии? 4 1300

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 0
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 45
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 233
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 70
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 433
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 868
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 0
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 45
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 233

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео