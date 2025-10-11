Baltijas balss logotype
Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии

Политика
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии

С выделением 350 миллионов долларов для стран Балтии в проекте оборонного бюджета США Вашингтон демонстрирует нам значимую поддержку в области безопасности, заявил агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Он подчеркнул, что положительно оценивает голосование Сената США за проект оборонного бюджета в размере 925 миллиардов долларов (800 миллиардов евро), из которых 350 миллионов долларов предусмотрены для Инициативы по безопасности Балтии. Это свидетельствует о поддержке стран Балтии как со стороны Конгресса, так и Палаты представителей.

По словам Спрудса, Латвия активно выступала за финансирование для стран Балтии. Кроме того, для Латвии важно сотрудничество с администрацией США и Пентагоном. "Мы продолжим это делать, поскольку уже реализовали ряд конкретных мероприятий вместе с американскими партнёрами", — отметил министр.

Он добавил, что проект бюджета США ещё предстоит рассмотреть согласительным комиссиям обеих палат Конгресса, а затем его должен подписать президент США.

"Мы продолжим настаивать на том, что это укрепляет наше стратегическое сотрудничество. И продолжим активное взаимодействие с США", — заявил Спрудс.

Министр указал, что 350 миллионов долларов на три страны означают немного более 100 миллионов евро для каждой, однако при этом необходимо и собственное вложение в оборону.

"Это то, чего ожидают от нас США — чтобы мы тоже брали на себя ответственность. Уже в следующем году на оборону будет выделено 4,9% ВВП, что составляет более двух миллиардов евро", — подчеркнул Спрудс.

Как сообщалось ранее, Сенат США проголосовал за проект оборонного бюджета на сумму 925 миллиардов долларов (800 миллиардов евро), из которых 350 миллионов долларов предусмотрены для Инициативы по безопасности Балтии.

Бюджетный план на 2026 финансовый год, в котором также закреплены "непоколебимые обязательства" перед безопасностью Латвии, Литвы и Эстонии, был принят 77 голосами "за" и 20 "против". Теперь его необходимо согласовать с версией, принятой Палатой представителей, прежде чем он вступит в силу.

В середине сентября Палата представителей одобрила поправку к закону о финансировании национальной обороны США (NDAA) на 2026 год, направленную на усиление Инициативы по безопасности Балтии.

Финансирование этой инициативы в период с 2026 по 2028 год составит по 350 миллионов долларов ежегодно. В 2023 году на неё было выделено 225 миллионов долларов, в 2024 году — 228 миллионов, а в этом году — 231 миллион долларов.

Инициатива была создана в 2020 году с целью повышения обороноспособности стран Балтии и их взаимной совместимости.

В марте Комитет по международным делам Сената США утвердил предложение 12 своих членов ежегодно выделять по 350 миллионов долларов на оборону стран Балтии в 2026–2028 годах.

Сенат также одобрил поставку ракетных систем HIMARS для стран Балтии.

Средства Инициативы по безопасности Балтии предназначены также для модернизации вооружённых сил стран региона и повышения их совместимости с силами США и НАТО, что особенно важно на фоне растущей активности России в регионе.

#сша #министерство обороны #оборонная промышленность
(2)
  • З
    Злой
    11-го октября

    Нелпу- сейчас в эфире хороший концерт идёт, ваша деятельность бесполезна, жаль, что мои налоги идут в ваши упитанный морды!

    15
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го октября

    Хм, на фоне 2 миллиардов из карманов нищих латышских инвалидов и пенсионеров, помощь в виде 100 лимонов от дядюшки Трампа, смотрится несколько убого?

    59
    2

