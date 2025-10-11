Baltijas balss logotype
Огрская дума расширяет комитеты до 23 человек, министерство не возражает

Политика
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Огрская дума расширяет комитеты до 23 человек, министерство не возражает

Министерство по делам цифрового управления и регионального развития (VARAM) не планирует вмешиваться в решения Огрской краевой думы, если та примет решение о включении всех депутатов во все постоянные комитеты, сообщает LETA.

Как сообщили в отделе общественных отношений VARAM, в действующем законе «О самоуправлениях» — в отличие от прежнего закона «О самоуправлениях» — больше не установлены ограничения по количеству членов комитетов.

Если ранее закон предусматривал, что в комитетах (за исключением финансового) количество членов не должно превышать половину состава думы, то в настоящее время закон определяет лишь, что в комитете должно быть не менее трёх человек.

Таким образом, возможна ситуация, при которой каждый комитет будет включать всех избранных в думу депутатов.

В то же время VARAM подчёркивает, что основная функция комитетов — это подготовка заключений и вопросов для рассмотрения на заседаниях думы. Компетенция комитетов не включает принятие окончательных решений. Соответственно, все вопросы, рассмотренные в комитетах, всё равно передаются на рассмотрение думы вместе с мнением комитета.

Учитывая это, необходимо оценить, насколько целесообразно участие всех депутатов во всех комитетах, отмечает министерство.

В подобной ситуации депутатам придётся повторно рассматривать на заседании думы каждый вопрос, уже рассмотренный на уровне комитетов, что, по сути, приведёт к дублированию работы.

Также важна оценка финансового влияния. За участие в заседаниях комитетов депутаты получают вознаграждение, поэтому увеличение численного состава комитетов повлечёт дополнительные расходы для самоуправления, целесообразность которых вызывает сомнения, указывает VARAM.

Министерство также подтверждает, что самоуправлению не требуется согласование с VARAM для внесения изменений в собственный регламент.

Как сообщалось ранее, исполняя решение Административного окружного суда, Огрское самоуправление планирует внести изменения в свой регламент, предусматривая участие всех 23 депутатов во всех шести постоянных комитетах, согласно проекту поправок, переданному на общественное обсуждение.

В пояснительной записке к нормативному акту самоуправление отмечает, что Административный апелляционный суд в решении от 2 октября не усматривает, что постановление Административного районного суда от 15 августа каким-либо образом ограничивает полномочия думы по формированию комитетов, как это предусмотрено законом, но указывает на необходимость изменения состава комитетов таким образом, чтобы ни один депутат не был дискриминирован.

По мнению самоуправления, если все депутаты будут участвовать в работе комитетов, у общества будет уверенность в том, что при подготовке решений учитываются интересы всех избирателей, а не отдельных лиц. Это укрепит доверие общества к работе комитетов и однозначно уменьшит риск их восприятия как «закрытых» или узких групп.

Целью разработки поправок к регламенту самоуправления является обеспечение более эффективного управления Огрским краем путём увеличения состава всех постоянных комитетов до 23 депутатов, что полностью устранит любые сомнения в равном и пропорциональном представительстве депутатов.

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го октября

    О, с членства в комитетиках ещё покормятся.. Курочка по зёрнышку. Да не оскудеет бюджет кормящий.

    11
    1

