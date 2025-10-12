Baltijas balss logotype
«Чтобы из каждого окна стреляли» - мэр латвийского города рассказал, как встречать армию РФ

Политика
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Чтобы из каждого окна стреляли» - мэр латвийского города рассказал, как встречать армию РФ

Мэр Огре призвал в случае войны к тотальному сопротивлению агрессорам.

Огрский градоначальник Эгилс Хелманис на портале pietiek.com поделился своими соображениями по поводу "концепции обороны". Он считает, что нужно не прятаться от неприятеля, а оказать ему отчаянное сопротивление. Вот самые яркие фрагменты из рекомендаций Эгила Хелманиса (Национальное объединение):

"Россияне объявили осеннюю мобилизацию. Они хотят призвать более 100 тысяч солдат. Россия уже не может без войны. Она больше не может взять паузу. Любая пауза - это новое начало войны. Готовы ли мы к этому?

Первоочередное, что следовало бы решать - не тотальное укрытие, а как мы будем защищать от оккупантов свою страну, дворец, поселок, улицу, дом. Тотальное сопротивление оккупационной власти...

Мы должны создать возможность, чтобы все желающие защищать страну с оружием в руках могли бы уже сейчас купить это оружие. Я в начале войны пытался добиться, чтобы самоуправление Огрского края могло купить бронежилеты. Прошло 4 года, ничего не сделано, чтобы это нам разрешили делать законно. Этот бронежилет - хороший показатель того, как 4 года можно болтать и ничего в правительстве не сделать.

Хотелось бы сказать, что нужна была бы смена фокуса. Что не мы собираемся прятаться, а собираемся защищать каждый квадратный сантиметр от Латвии.

Правительство должно ответить на следующие вопросы. Каков наш ресурс защищать Латвию? Сколько мы можем собрать людей, готовых это сделать? Готовы ли США защищать Латвию? Запустят ли НАТО 5-ю статью? Не могут ли словаки, венгры и другие заблокировать ее? Готовы ли европейские страны воевать с Россией ради Латвии? Если вы не можете ответить на эти вопросы, то пора готовить народ защищать свою страну.

Во время войны я был 20 раз на Украине. В одну деревню вроде Сунтажи россияне отправили 35 тысяч солдат. Мы должны понимать: чтобы мы могли защищать свою страну, нам необходимо создать такую защиту, что из каждого окна дома стреляют по оккупантам.

Если мы не можем ответить на все предыдущие вопросы, то нужно подготовить своих людей. Не прятаться, а сопротивляться."

Оставить комментарий

(14)
  • A
    Aleksandr
    13-го октября

    К чему бы это он вдруг вспомнил, что надо защищать дворцы? (Переводчикам привет!) И пускай спасибо скажет Сейму, что не разрешили всем покупать оружие. Вышел бы из своего дворца, а тут...

    16
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    13-го октября

    Все уже давно знают ответы на все поставленные вопросы...

    37
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    13-го октября

    На стрельбу из каждого окна есть чудестное испытанное средство-каб или фаб. И всё мигом становится братской могилой патриотов.

    47
    4
  • Е
    Ехидный
    13-го октября

    этот стрелок первым достанет с антресоли комсомольский значек и пойдет хлебом-солью встречать "освободителей" """

    84
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го октября

    Не прятаться, а сопротивляться. -- Причём сопротивляться на территории Латгалии, выставив самих латгальцев против супостата. А сами, моментально удрав в Швецию, будут орать благим матом, закатывая бельмы на весь мир, с другой стороны Балтийского моря. Это было уже не один раз и не стоит думать, что сейчас будет иначе.

    89
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    13-го октября

    Этот опухший от военной подготовки герой конечно фигни не скажет! Смотришь на его одутловатую физиономию и веришь что это удалой страж отчизны. И каждому латышу должно быть за честь погибнуть чтобы сохранить Хелманису возможность ставить новые рекорды по диаметру морды.

    135
    5
  • З
    Злой
    13-го октября

    Сам иди, придурок

    103
    5
  • П
    Процион
    13-го октября

    Ещё один напуганный «российской угрозой». От Пабрикса заразился? Давай, покажи пример окна «стрельбы из окна». Из чего, кстати, стрелять? Из бронежилета? Тема оружия не раскрыта. Какое оружие, в каком магазине продаётся и почём? И почему народ должен сам покупать оружие на свои хилые доходы, вместо того, чтобы государство предоставило его бесплатно, с патронами? Неужели ЕС и НАТО не помогут Латвии деньгами? А вообще, руководители государства уже показали, как надо бороться и сопротипляться. В 1991 году, когда началась стрельба на Бастионной горке правительство и депутаты стройными рядами на высокой скорости отправились в служебные командировки за пределы Латвии, оставив за себя одну-единственную сопливую девчонку-секретаршу. Так будет и на этот раз, когда нагрянет супостат. Надо только его, супостата, на это уговорить, а то ведь после вывода российской армии из Латвии в августе 1994 года до сих пор — ни одного конфликта с РФ, ну хоть плачь!

    124
    5
  • Л
    Латтоптун
    13-го октября

    Можно конечно фантазировать сколько угодно, но история показывает обратное. В 1940 году, советские войска, спокойно вошли на территорию Латвии. Латыши сопротивления не оказали, из окон никто не стрелял, и землю свою не защищал. Как правильно сказал режиссёр Виестур Кайриш: " В 1940 году, латышам нужно было сопротивляться, хотя-бы один день"... А так, получилось, часть латышей, удрала за границу, а вторая часть осталась прислуживать новым хозяевам. Вот такая история. Очень сомнительно, что если сейчас, произойдёт нечто подобное, история не повторится.

    86
    6
  • bt
    bory tschist
    12-го октября

    тут не мешало бы заметить, что – каждая отстрелянная башка – pоссиянам или белорусам – абсолютно не цента (в инвалютe) не будет стоить их фашистским государствaм – в конституции которых – ярко предписано: "сдохни ты сегодня, я – завтра" стоить и их исконным государством странам

    7
    78
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го октября

    Сочувствую жителям Огре.

    194
    6
  • Д
    Дед
    12-го октября

    А зачем стрелять, они же будут бороться с фашистами?

    142
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го октября

    Ну кого могут удивить в Латвии откровения нациста? И он прав только частично: многие будут стрелять из окон, но далеко не все в ту сторону, куда будет стрелять мэр. Ибо такие, как он, уже и латышей умудрились задолбать.

    201
    4
  • A
    Aleks
    12-го октября

    Думаю,что вряд ли много русских будет стрелять по оккупантам как и многие латыши,а вот Хелману самому надо бояться,потому как кончат его совсем не оккупанты,а свои же латыши,помнящие как он сносил памятники латышам.. Хотя,такие как Хелман-Галкин быстренько найдут местечко где тихо и сытно...

    232
    6
Читать все комментарии

