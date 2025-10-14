Депутат столичного самоуправления Каспарс Спунде (Национальное объединение) решил в этом учебном году еще и подработать школьным учителем - благо есть диплом историка. Он направился учить детей из бывшей русской школы в родном Чиекуркалнсе.

Политик в последние недели щедро делится со СМИ своими впечатлениями от работы в такой школе, где многие учащиеся, как оказалось, не очень хорошо владеют или даже почти не владеют госязыком. Это вызвало у депутата глубокое разочарование.

А на днях он испытал и шок, получив зарплату за ту половину сентября, с 18-го числа, что он успел отработать в школе. Вот что господин Спунде написал в социальной сети Х: "Сегодня я получил свою первую зарплату учителя истории за половину сентября — 112,19 €. Это плата за 2 полных школьных и 2 подготовительных дня. Конечно, я принял этот вызов не из-за зарплаты, но этим хочу еще раз обратить внимание на то, насколько недооценены наши учителя.

Фактически, это не работа, а миссия. Кроме того, работая в бывшей русской школе, в которую нужно вкладывать дополнительное время и энергию, чтобы суметь прорваться к сознанию и вниманию учеников, ты просто опустошаешь себя еще на следующий день. Срочно надо повышать зарплату всем учителям, которые работают в «боевых условиях». Если не иначе, то зарплатой можем мотивировать учителей продолжать преподавать и проводить дополнительные уроки! Иначе продолжим терять педагогов, которые бросают школы из-за незнания школьниками латышского языка. В Чиекуркалнской основной школе уже минус 3 педагога."

Интересно, что господин Спунде своими соображениями поделился с коллегой по Рижской думе - вице-мэром Вилнисом Кирсисом, хотя вопросы окладов учителей находятся в компетенции министерства образования.