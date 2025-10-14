Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это не работа, а миссия»: латышский учитель пожаловался на зарплату, полученную за обучение русских детей 9 4860

Политика
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это не работа, а миссия»: латышский учитель пожаловался на зарплату, полученную за обучение русских детей

Каспарс Спунде считает, что в бывших русских школах педагоги работаю в условиях, приближенных к боевым.

Депутат столичного самоуправления Каспарс Спунде (Национальное объединение) решил в этом учебном году еще и подработать школьным учителем - благо есть диплом историка. Он направился учить детей из бывшей русской школы в родном Чиекуркалнсе.

Политик в последние недели щедро делится со СМИ своими впечатлениями от работы в такой школе, где многие учащиеся, как оказалось, не очень хорошо владеют или даже почти не владеют госязыком. Это вызвало у депутата глубокое разочарование.

А на днях он испытал и шок, получив зарплату за ту половину сентября, с 18-го числа, что он успел отработать в школе. Вот что господин Спунде написал в социальной сети Х: "Сегодня я получил свою первую зарплату учителя истории за половину сентября — 112,19 €. Это плата за 2 полных школьных и 2 подготовительных дня. Конечно, я принял этот вызов не из-за зарплаты, но этим хочу еще раз обратить внимание на то, насколько недооценены наши учителя.

Фактически, это не работа, а миссия. Кроме того, работая в бывшей русской школе, в которую нужно вкладывать дополнительное время и энергию, чтобы суметь прорваться к сознанию и вниманию учеников, ты просто опустошаешь себя еще на следующий день. Срочно надо повышать зарплату всем учителям, которые работают в «боевых условиях». Если не иначе, то зарплатой можем мотивировать учителей продолжать преподавать и проводить дополнительные уроки! Иначе продолжим терять педагогов, которые бросают школы из-за незнания школьниками латышского языка. В Чиекуркалнской основной школе уже минус 3 педагога."

Интересно, что господин Спунде своими соображениями поделился с коллегой по Рижской думе - вице-мэром Вилнисом Кирсисом, хотя вопросы окладов учителей находятся в компетенции министерства образования.

Читайте нас также:
#образование
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
23
1
0
0
1
10

Оставить комментарий

(9)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го октября

    Ну если что то не нравится.... Однако есть одна очень старая русская пословица: - "Не хочешь ср@ть, не мучай жопу".

    14
    1
  • пк
    полосатый конь
    14-го октября

    "Каким судом судите, таким и сами судимы будете, и какой мерой мерите, такою же отмерится вам" (с) "Иудейские сказки, сборник".

    62
    1
  • З
    Злой
    14-го октября

    Нелпу- новости, с нового года минимальная зарплата россиян увеличится на 20%

    24
    2
  • З
    Злой
    14-го октября

    Даже если вы переобуваться начнёте это вас не спасёт

    37
    2
  • З
    Злой
    14-го октября

    Вам бы, выродкам, угомониться, ведь фамилии запомнят, и напомнить, когда начнёте переобуваться!

    33
    2
  • 14-го октября

    что ещё вы хотели услышать от нац-озабоченного? они не понимают что все люди равны и имеют одинаковые права на образование да и вообще на всю жизнь, им даже стыдно не будет так как они сами себя лишили человеческого сознания. главное разделить всех чтоб больше себе в кармн положить, можно подумать с собой в ад унесут всё

    97
    3
  • lo gos
    lo gos
    14-го октября

    2 дня проработал и обсрался , конечно это не в думе сидеть и жопе ковыряясь с умным видом

    115
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го октября

    Свою альтернативную "историю" нациоАнально-ориентированный политик может засунуть себе в... ухо. Уже лет 10-15 как в русских семьях историю читаю детям дома - по судьбам их предков. И учат, как правильно отвечать таким вот нациоАналам, чтобы экзамены сдать.

    107
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го октября

    О как. Это называется дискриминация по национальному признаку. Т е. очередное подтверждение что латышский фашизм существует. И даже в системе образования Латвии.

    127
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
«Мы хотим создать острую конкуренцию между торговцами» - министр
Изображение к статье: «Мы хотим создать острую конкуренцию между торговцами» - министр
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Ух, поработаем! Завтра в Сейме пройдут аж два пленарных заседания. На одном из них обсудят главный финансовый закон страны 77
Изображение к статье: Сейм упростил жизнь автомобилистам: без очередей и сдачи номеров
Сейм упростил жизнь автомобилистам: без очередей и сдачи номеров 2249
Изображение к статье: Лишение гражданства за поддержку России: СГБ назвала два конкретных случая
Лишение гражданства за поддержку России: СГБ назвала два конкретных случая 8 2031
Изображение к статье: Силиня объяснила, почему правительство не стало повышать налоги
Силиня объяснила, почему правительство не стало повышать налоги 1 453

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 33
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 14
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 22
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 109
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 63
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 91
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 33
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 14
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео