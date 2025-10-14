Завтра в Сейме пройдет традиционная для осени церемония - торжественная передача министром финансов спикеру Сейма и главе комиссии Сейма по бюджету, налогам и финансам проекта бюджета на следующий год. Как ожидается, проект бюджета-2026, а также основные параметры бюджета на 2026-ой, 2027-й и 2028-ой годы, и пакет связанных с бюджетом-2026 законопроектов уже в четверг парламент может принять в нулевом чтении, то есть передать все эти законопроекты в комиссии парламента.

Завтра же снова очень горячо будет в комиссии по иностранным делам - там продолжатся дискуссии по инициативе о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Скорее всего, дебаты снова затянутся и до голосования за то, чтобы поддержать соответствующий законопроект в первом чтении, дело может и не дойти.

Депутаты же комиссии по запросам заслушают главу МВД Рихарда Козловскиса, который вызван в парламент в связи с запросом депутатов Национального объединения по поводу, на их взгляд, слишком долгого рассмотрения вопроса о лишении Петра Авена гражданства ЛР.

Завтра же на совместное заседание соберутся депутаты юридической комиссии и комиссии по образованию науке и культуре - слуги народа обсудят доклад правительства о достижениях и планах в сфере укрепления в Латвии позиция госязыка.

Депутаты комиссии по обороне и внутренним делам вернуться к рассмотрению сотен предложений к новому законопроекту об иммиграции. В частности, депутатам предстоит рассмотреть и предложение снова предусмотреть в законе возможность получить ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость.