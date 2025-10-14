Baltijas balss logotype
Языковая политика, отъем гражданства и вручение бюджета. Чем завтра займется парламент? 3 1017

Политика
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

В комиссии Сейма продолжится острая полемика по инициативе правой оппозиции о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Завтра в Сейме пройдет традиционная для осени церемония - торжественная передача министром финансов спикеру Сейма и главе комиссии Сейма по бюджету, налогам и финансам проекта бюджета на следующий год. Как ожидается, проект бюджета-2026, а также основные параметры бюджета на 2026-ой, 2027-й и 2028-ой годы, и пакет связанных с бюджетом-2026 законопроектов уже в четверг парламент может принять в нулевом чтении, то есть передать все эти законопроекты в комиссии парламента.

Завтра же снова очень горячо будет в комиссии по иностранным делам - там продолжатся дискуссии по инициативе о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Скорее всего, дебаты снова затянутся и до голосования за то, чтобы поддержать соответствующий законопроект в первом чтении, дело может и не дойти.

Депутаты же комиссии по запросам заслушают главу МВД Рихарда Козловскиса, который вызван в парламент в связи с запросом депутатов Национального объединения по поводу, на их взгляд, слишком долгого рассмотрения вопроса о лишении Петра Авена гражданства ЛР.

Завтра же на совместное заседание соберутся депутаты юридической комиссии и комиссии по образованию науке и культуре - слуги народа обсудят доклад правительства о достижениях и планах в сфере укрепления в Латвии позиция госязыка.

Депутаты комиссии по обороне и внутренним делам вернуться к рассмотрению сотен предложений к новому законопроекту об иммиграции. В частности, депутатам предстоит рассмотреть и предложение снова предусмотреть в законе возможность получить ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    15-го октября

    Российская дума тоже занялась депортациями в Латвии, и там уже однозначно прозвучало, что в Латвии фашистский режим. Латвию заметили! Россия борец с фашизмом, если это прозвучало, боюсь уже есть планы, как осадить фашиствующую клику в Латвии.

    3
    0
  • 14-го октября

    так они не знают как вывести страну из этого пике поэтому и замыливают глаза всем не понятными указами в то время пока страна летит в пропасть.

    20
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го октября

    Всё как обычно: "слуги народа" будут решать всё, что угодно, кроме выведения курса страны из пике.

    16
    1
Читать все комментарии

