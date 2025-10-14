О "дружеской атмосфере", которая царит между представителями "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян наглядно свидетельствует сегодняшняя перепалка на заседании Кабинета Министров. Премьер Эвика Силиня, видимо, уже зная, что министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян) отказался лететь в Люксембург на совещание ЕС по вопросам борьбы с разными проявлениями насилия, в том числе и в отношении сексуальных меньшинств, поинтересовалась у глава минблага, почему же он решил проигнорировать мероприятие высокого уровня. На это Рейнис Узулниекс откровенно признался, что вопросы ЛГБТ-сообщества не являются для него приоритетными, поэтому он решил заменить поездку в Люксембург... посещением конференции молодежи в Екабпилсе, где тоже будут говорить о борьбе с насилием. Премьер заявила, что вообще-то это обязанность министра - представлять Латвию на совещаниях по линии Евросоюза. Рейнис Узулниекс заявил, что в его присутствии на данном мероприятии нет необходимости, поскольку в повестке дня лишь дискуссии, а не обсуждение каких-то правовых актов Евросоюза.

Примечательно, что на совещании ЕС в Люксембурге Латвию будут представлять чиновники третьего разряда, а также даже не посол Латвии в ЕС, а его заместитель.

Напомним, что отношения между политиками "Нового Единства" и "зелеными крестьянами" обострились после того, как последние поддержали инициативу оппозиции о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Эвика Силиня свой гнев обратила именно на главу минблага, поскольку именно руководимое им ведомство отвечает за реализацию принципов Стамбульской конвенции. При этом Рейнис Узулниекс не скрывает своей позиции - Латвия должна выйти из данной конвенции.