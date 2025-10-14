Baltijas balss logotype
Началось: сократят пособия для беженцев из Украины

Политика
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Началось: сократят пособия для беженцев из Украины
ФОТО: LETA

Правительство во вторник утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают отказ от некоторых мер поддержки, в том числе пособий для начала работы и самозанятости.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в этом году сохраняется относительно стабильный поток граждан Украины, и в среднем каждый месяц на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500-600 человек. В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны.

В 2025 году значительно увеличилось число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после истечения срока действия визы или временного вида на жительство.

В МВД считают, что ситуация на рынке труда для граждан Украины постепенно улучшается. По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях состояли 9909 украинцев. Начиная с 2022 года количество трудоустроенных украинцев и размер их доходов постепенно растут.

На реализацию плана мер поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн евро, а в 2026 году - 39,7 млн евро. С учетом сокращения финансирования необходимо пересмотреть корзину мер поддержки и услуг, которые будут предоставляться гражданскому населению Украины.

Сейчас государство обеспечивает гражданину Украины, который начинает трудовую деятельность или становится самозанятым лицом, одноразовое пособие для начала трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной зарплаты. С учетом того, что украинцы участвуют в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки утратило актуальность, считают в министерстве.

В то же время граждане Украины сохраняют право на услуги Государственного агентства занятости в том же объеме, что и граждане Латвии.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем граждане Украины будут иметь такие же льготы на проезд по субсидируемым региональным маршрутам, как и другие категории льготников.

Законопроект предусматривает, что в будущем граждане Украины не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг.

В то же время граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках государственного обязательного страхования, то есть в том же порядке и объеме, в котором эти услуги предоставляются другим жителям Латвии.

Законопроект предусматривает, что впредь гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований.

Ранее для облегчения передвижения граждане Украины могли пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Поправки к закону еще должны быть приняты парламентом.

#латвия
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го октября

    Алекс, ты похоже тут местный дурачок, как и на болоте Delfi есть дурачок Tinis. Вы похоже из одной семьи или деревни...

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го октября

    И чем это вчера Алекс был недоволен? Может в попыхах перед прогулкой покормить забыли? И минусов ему наставили, хотя вины его нет!

    2
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го октября

    Правильно! Хватит вшей кормить!

    44
    3
  • А
    Алекс
    Яшка Одесский
    14-го октября

    Иди в баню помойся,постригись налысо,затем в мешок с дустом.Может и избавиться от вшей

    2
    22
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го октября

    "впредь гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных" - ну всё, теперь Зеленский в Латвию не попадёт, если не найдутся желающие за него заплатить...

    56
    2
  • А
    Алекс
    Мимо проходил
    14-го октября

    Закончи для начала начальную школу,а потом комментарии будешь писать.

    1
    21
Читать все комментарии

Видео