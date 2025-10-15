Завтра депутатов ждет весьма долгий рабочий день. Сперва, в рамках внеочередного заседания, парламентарии передадут в комиссии Сейма проект бюджета-2026, основные параметры госбюджета на 2026-ой, 2027-ой и 2028-ой годы и пакет законопроектов, связанных с госбюджетом, включая и поправки, связанные с реформой системы пенсий по выслуге лет. Поскольку речь идет о принятии данных документов в нулевом чтении, то есть передачу на комиссию, то, в соответствии с регламентом, дебаты на начальном этапе будут очень короткими- один депутат может выступать "за", и один "против". Основные дебаты по бюджетным вопросам планируются через пару недель, когда весь этот пакет законопроектов поступит на пленарное заседание для концептуального принятия, то есть в первом чтении.

После внеочередного заседания Сейма запланировано - очередное. В повестке дня и обсуждение документа, который по замыслу правой оппозиции, призван заменить Стамбульскую конвенцию - речь идет о Декларации о предотвращении и искоренении насилия против женщин и насилия в семье. Декларацию, наряду с депутатами Национального объединения и Объединенного списка, подписали и депутат от Союза зеленых и крестьян Юрис Яковинс и независимый депутат Олег Буров.

Также депутаты обсудят и передадут в комиссию по образованию народную инициативу против планов минобраза сократить летние школьные каникулы. Авторы инициативы считают, что недопустимо "красть у детей детство", особенно учитывая наши климатические особенности с очень маленьким количеством по настоящему солнечных, теплых дней.

Наверняка депутаты поддержат и рассмотрение по существу поправок фракции "Прогрессивные" о том, чтобы "превратить" в чиновников и таким образом обязать заполнять ежегодную декларацию о доходах и глав бюро, а также советников мэров, вице-мэров и исполнительных директоров самоуправлений.