Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутаты еще долго будут «плясать» вокруг пресловутой конвенции. Зачем? 1 159

Политика
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Два заседания комиссии парламента так ни к чему и не привели. Впереди - третье...

Итак, сегодня Сейм принял Декларацию по предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и насилия в семье. "Против" голосовали только "прогрессивные", которые недовольны тем, что Декларацией депутаты хотят подменить пресловутую Стамбульскую конвенцию. Можно ли политической Декларацией заменить международный документ - вопрос, конечно, интересный, но в любом случае большинство депутатов Сейма по прежнему полны решимости "покончить" со Стамбульской конвенцией, то есть принять законопроект о выходе из нее. Однако нужно отдать должное в данном случае парламентскому большинству - депутатам от фракций "Новое Единство" и "Прогрессивные". Они уже вторую неделю подряд путем разных вопросов, запросов, комментариев умело затягивают заседание комиссии Сейма по иностранным делам. В результате дебаты по выходу из конвенции на комиссии, с учетом двух заседаний, продолжались почти 4 часа и до голосования по принятию законопроекта в первом чтении дело так и не дошло.

Продолжение обсуждения ожидается теперь в следующую среду и не факт, что депутаты в итоге успеют проголосовать... Если рассмотрение законопроекта пойдет такими темпами, то Латвия из Стамбульской конвенции до принятия бюджета не выйдет. В этом и цель опытных политиков "Нового Единства" - сперва принять бюджет страны, а уж потом... будь что будет. Тем более, что выход из Стамбульской конвенции ничем особым Латвии не грозит.

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    16-го октября

    Русский язык уже надоел, хотя бы еще о чем то потрепаться.

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Нужно честно признать, что долг слишком велик»: у правительства Силини не сходятся расходы с доходами
Изображение к статье: «Нужно честно признать, что долг слишком велик»: у правительства Силини не сходятся расходы с доходами Эксклюзив!
Латвия защитила границу всей Европы - еврокомиссар
Изображение к статье: Латвия защитила границу всей Европы - еврокомиссар
Как «спастись» перед выборами? Партии ищут варианты
Изображение к статье: Как «спастись» перед выборами? Партии ищут варианты Эксклюзив!
Европе следует взять на себя большую ответственность за свою оборону - латвийский министр
Изображение к статье: Европе следует взять на себя большую ответственность за свою оборону - латвийский министр
Изображение к статье: Одной из угроз на предстоящих выборах в Сейм станет искусственный интеллект - эксперт
Одной из угроз на предстоящих выборах в Сейм станет искусственный интеллект - эксперт 208
Изображение к статье: «Подготовку к нападению уже невозможно скрыть» - посол Латвии в НАТО
«Подготовку к нападению уже невозможно скрыть» - посол Латвии в НАТО 6 3393
Изображение к статье: Фото - PMLP foto Эксклюзив!
ВНЖ за покупку недвижимости еще могут вернуть в закон? 2 571
Изображение к статье: Ушедшего на войну с бюрократией Эндзиньша в ЛТПП заменит Зариня
Ушедшего на войну с бюрократией Эндзиньша в ЛТПП заменит Зариня 353

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2469
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 11
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 35
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1988
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 92
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 174
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2469
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 11
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео