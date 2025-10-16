Итак, сегодня Сейм принял Декларацию по предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и насилия в семье. "Против" голосовали только "прогрессивные", которые недовольны тем, что Декларацией депутаты хотят подменить пресловутую Стамбульскую конвенцию. Можно ли политической Декларацией заменить международный документ - вопрос, конечно, интересный, но в любом случае большинство депутатов Сейма по прежнему полны решимости "покончить" со Стамбульской конвенцией, то есть принять законопроект о выходе из нее. Однако нужно отдать должное в данном случае парламентскому большинству - депутатам от фракций "Новое Единство" и "Прогрессивные". Они уже вторую неделю подряд путем разных вопросов, запросов, комментариев умело затягивают заседание комиссии Сейма по иностранным делам. В результате дебаты по выходу из конвенции на комиссии, с учетом двух заседаний, продолжались почти 4 часа и до голосования по принятию законопроекта в первом чтении дело так и не дошло.

Продолжение обсуждения ожидается теперь в следующую среду и не факт, что депутаты в итоге успеют проголосовать... Если рассмотрение законопроекта пойдет такими темпами, то Латвия из Стамбульской конвенции до принятия бюджета не выйдет. В этом и цель опытных политиков "Нового Единства" - сперва принять бюджет страны, а уж потом... будь что будет. Тем более, что выход из Стамбульской конвенции ничем особым Латвии не грозит.