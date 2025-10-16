Нападки на Стамбульскую конвенцию, инициированные оппозицией и поддержанные Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), ставят под сомнение инструменты европейской системы прав человека, заявила в четверг в интервью TV3 министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), пишет LETA.

По мнению политика, Латвия до сих пор всегда вела мудрую внешнюю политику и оставалась "в клубе западных ценностей", чтобы рассматриваться как надежный партнёр, однако инициатива, появившаяся этой осенью, по сути ставит под сомнение инструменты защиты прав человека в Европе, от которых до сих пор отказалась лишь страна-агрессор — Россия.

Министр сообщила, что в Сейм поступили обращения от девяти послов с призывом не ставить под сомнение международное право и не выходить из Стамбульской конвенции. По её словам, это беспрецедентный случай, свидетельствующий о беспокойстве партнёров.

Либиня-Эгнере не ответила прямо, но дала понять, что "Новое Единство" не будет свергать собственное правительство даже в случае выхода из конвенции при поддержке голосов СЗК.

"Мы не свергаем правительство и не идём в одно правительство с теми, кто свергает", — повторила она уже прозвучавшую от представителей партии фразу.

Как уже сообщалось, в конце сентября, после голосования Союза "зеленых" и крестьян в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, в правящей коалиции начался явный кризис. Хотя партнёры по коалиции пообещали работать над принятием "бюджета безопасности" на следующий год, всё меньше политиков выражают уверенность в способности правительства Эвики Силини ("Новое Единство") работать в долгосрочной перспективе.

Проект решения о выходе из конвенции в настоящее время находится в комиссии Сейма по иностранным делам.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемая Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международное соглашение предусматривает, что страны-участницы обязаны разработать согласованную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также мужчин и женщин — от насилия в семье. В частности, государства обязаны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, кризисные центры, круглосуточный кризисный телефон, специализированные центры поддержки для жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.