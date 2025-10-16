Baltijas balss logotype
Министр юстиции предупредила: отказ от конвенции приравняет Латвию к России 7 620

Политика
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр юстиции предупредила: отказ от конвенции приравняет Латвию к России

Нападки на Стамбульскую конвенцию, инициированные оппозицией и поддержанные Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), ставят под сомнение инструменты европейской системы прав человека, заявила в четверг в интервью TV3 министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), пишет LETA.

По мнению политика, Латвия до сих пор всегда вела мудрую внешнюю политику и оставалась "в клубе западных ценностей", чтобы рассматриваться как надежный партнёр, однако инициатива, появившаяся этой осенью, по сути ставит под сомнение инструменты защиты прав человека в Европе, от которых до сих пор отказалась лишь страна-агрессор — Россия.

Министр сообщила, что в Сейм поступили обращения от девяти послов с призывом не ставить под сомнение международное право и не выходить из Стамбульской конвенции. По её словам, это беспрецедентный случай, свидетельствующий о беспокойстве партнёров.

Либиня-Эгнере не ответила прямо, но дала понять, что "Новое Единство" не будет свергать собственное правительство даже в случае выхода из конвенции при поддержке голосов СЗК.

"Мы не свергаем правительство и не идём в одно правительство с теми, кто свергает", — повторила она уже прозвучавшую от представителей партии фразу.

Как уже сообщалось, в конце сентября, после голосования Союза "зеленых" и крестьян в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, в правящей коалиции начался явный кризис. Хотя партнёры по коалиции пообещали работать над принятием "бюджета безопасности" на следующий год, всё меньше политиков выражают уверенность в способности правительства Эвики Силини ("Новое Единство") работать в долгосрочной перспективе.

Проект решения о выходе из конвенции в настоящее время находится в комиссии Сейма по иностранным делам.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемая Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международное соглашение предусматривает, что страны-участницы обязаны разработать согласованную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также мужчин и женщин — от насилия в семье. В частности, государства обязаны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, кризисные центры, круглосуточный кризисный телефон, специализированные центры поддержки для жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.

#коалиция #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • П
    Процион
    16-го октября

    Какие у нас, в Латвии, красивенькие министры — и премьер, и эта красотка от юстиции. Почему бы не собрать этих феминочек вместе и сфотографировать на огромный стенд — транспарант. Лучше чтобы только в купальничках, но можно и без. Без — в смысле одетыми, а вы что подумали, проказники? Ай-яй-яй! Можно сфотографировать по одной красотке, можно всех вместе. Как было бы здорово, правда? Представьте, идёте вы утром на работу, а вам навстречу с плаката Силиня улыбается до самых ушей, такая вся из себя, в купальнике. Сразу захочется и работать, и ВВП поднимать сверх всех прогнозов, и даже ещё!

    1
    0
  • А
    Андрей
    16-го октября

    Редакция - просьба опубликовать правила комментирования и имеющиеся ограничения. А то ваш бот уже достал - цепляется не непонятно к чему.

    3
    1
  • А
    Андрей
    16-го октября

    У неё получается, что республику можно вытащить из СССР, а вот СССР/Россию из министра - никак! Она до сих пор неудержимо тянется на большую Родину! Все вопросы - даже такие - в Латвии почему-то принято сравнивать с Россией. Хорошо, что хоть Путина в покое оставила.

    4
    1
  • А
    Андрей
    16-го октября

    У кого она учила Логику и есть ли у неё в дипломе (выписке) о высшем образовании такой предмет? Уволить за проф.непригодность! Причём здесь вообще Россия?

    4
    1
  • A
    Aleks
    16-го октября

    А может приравняет Латвию к США,ведь там тоже самое,что в России ..Два пола в приоритете...Даже флаги пидоров не вывешивают в мировых посольствах по запрету администрации Трампа.Тут на Россию никак не свалить.Ну печалька...А министр...А что министр...,,Давно это было, Э.Ринкевич. 😀

    14
    1
  • Е
    Ехидный
    16-го октября

    Печкину хорошо жить мешало отсутствие велосипеда , а Латвии чтобы процветать мешает Стамбульская конвенция !!!

    10
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го октября

    О как хитро закручен вопрос! Не будешь целовать все эти меньшинства в розовую задницу - станешь страшным варваром, вещает нам министерка. Мадам, в доказательство искренности своих убеждений можете сами поменять пол...

    22
    1
Читать все комментарии

