Как уже сообщалось, сегодня Сейм дал зеленый свет рассмотрению проекта бюджета-2026 и пакета законопроектов, связанных с бюджетом. Голосование по передаче проекта бюджета-2026 показало, что план главы парламентской фракции "Новое Единство" Эдвардса Юревица начал работать. Напомним: политик обещал, что для обеспечения принятия бюджета он будет вести диалог с независимыми депутатами. И сегодня среди тех, кто поддержал передачу бюджетного проекта в комиссию, были и два независимых депутата, которые, как считалось, перешли в лагерь оппозиции - Скайдрите Абрама и Андрейс Целяпитерс. Как известно, коалицию поддерживают и два других независимых депутата - Олег Буров и Игорь Раев. Таким образом, даже в отсутствие одного депутата от коалиции - Улдиса Аугулиса, правящим удалось собрать 52 голоса. Напомним, что для укрепления коалиционного большинства правящие уговорили сложить мандат длительно болеющего Андриса Вилкса из Союза зеленых и крестьян. Его место занял Янис Диневич. Отсюда не трудно подсчитать, что у правящих для принятия бюджета будет минимум 53 голоса. Это значит, что бюджет будет утверждет и правительству Силине пока кризис не грозит.

Отметим, что бюджет в окончательном чтении планируется принять в первых числах декабря.