Как известно, уже вскоре после начала войны на Украине были приняты очередные поправки в Закон об иммиграции, которые запретили выдачу временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии в обмен на покупку недвижимости. Для граждан остальных третьих стран такая возможность сохранилась - и на получение первичного ВНЖ сроком на 5 лет, и на его продление.

Однако ныне действующий иммиграционный закон уже настолько "обезображен" десятками поправок, что в МВД еще 5 лет назад решили подготовить новый закон. Законопроект поступил еще в Сейм прошлого созыва, но парламентарии так и не успели его принять. Но и в нынешнем Сейме депутаты не торопились его рассматривать. Лишь с началом осенней сессии началась работа над принятием законопроекта во втором чтении.

Однако поправок оказалось так много, что комиссия за три заседания так и не успела все предложения рассмотреть. Примечательно, что в новом законопроекте вообще не предусмотрена выдача ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость!То есть государство фактически отказывается от возможности заработать десятки, если не сотни миллионов евро. Ассоциация торговцев недвижимостью предложила сохранить прежний порядок получения ВНЖ - если приобретается недвижимость на сумму не менее 250 тысяч евро.

Депутаты пока это предложение не поддержали, но поскольку министерство экономики тоже считает целесообразным оставить для инвесторов такой бонус в виде получения ВНЖ, то парламентарии предложили министерству внести соответствующие предложения уже к третьему чтению.