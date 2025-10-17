Европе сейчас следует взять на себя большую ответственность за свою оборону, одновременно сохраняя тесное трансатлантическое сотрудничество с США, заявил в четверг, 16 октября, министр финансов Арвил Ашерaденс ("Новое единство") на конференции "Spotlight Latvia: The Future of Our Security", организованной Латвийско-Американской торгово-промышленной палатой, пишет LETA.

"После Второй мировой войны инвестиции США помогли восстановить Европу, заложив основу общего благосостояния. Эта трансатлантическая связь была и остаётся одним из краеугольных камней глобальной стабильности — безопасность, экономика и технологическое развитие Европы и Америки взаимосвязаны и усиливают друг друга", — подчеркнул Ашераденс.

Говоря о дальнейшем развитии сотрудничества, министр отметил, что партнёрство между государственным и частным секторами будет решающим на следующем этапе трансатлантического взаимодействия в сфере безопасности. Минфин продолжает работу над углублением этого сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми партнёрами с целью снижения рисков и привлечения частного капитала в сферы энергетической безопасности, киберзащиты и устойчивости цепочек поставок.

Ашераденс подчеркнул, что у Латвии и США есть общее понимание: безопасность и экономическая устойчивость взаимосвязаны. Он отметил, что американская инновационная система объединяет науку, промышленность и финансы, и Латвия развивает аналогичные инструменты — программы гарантий, инновационные фонды и партнёрские механизмы, чтобы помочь малым и средним предприятиям внедрять новые технологии для нужд обороны.

"Компании из США приносят опыт, а латвийские — гибкость и цифровую компетентность. Вместе мы можем реализовать проекты в сферах кибербезопасности, защиты данных и энергетической устойчивости, превращая цели безопасности в конкретные экономические возможности", — отметил министр.

Обращаясь к участникам конференции, Ашераденс заявил, что для Латвии безопасность — не абстрактное понятие, а повседневная реальность, требующая чётких приоритетов и надёжных фискальных обязательств.

Он подчеркнул, что для Латвии безопасность — это не только вопрос обороны, но и вопрос фискальной устойчивости. Министр отметил, что в 2025 году оборонные расходы Латвии достигнут 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП) — это будет самый высокий показатель в истории страны, а с 2026 года они продолжат расти до 5%.

"При формировании бюджета на следующий год мы предусмотрели дополнительно почти 450 миллионов евро на развитие вооружённых сил, улучшение критической инфраструктуры, а также инвестиции в кибербезопасность, беспилотные системы и электронную защиту", — сказал министр финансов.

Конференция "Spotlight Latvia", проходившая с 14 по 16 октября, является ежегодным стратегическим форумом Латвийско-Американской торгово-промышленной палаты, в этом году особое внимание в нём уделялось вопросам безопасности, оборонной индустрии, инновациям и киберзащите.

В конференции приняли участие представители правительств Латвии и США, компаний, институтов безопасности и академической среды, в том числе комиссар Еврокомиссии по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис ("Новое единство"), эксперты в сфере безопасности и высокопоставленные представители отрасли. Цель мероприятия — переход от дискуссий к конкретным решениям, укрепляющим партнёрство Латвии и США в реализации общих целей в области безопасности и экономического развития.