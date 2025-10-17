Все три правящих партии избрали в какой-то степени уникальную тактику: и бюджет-2026 принять, то есть не доводить еще дело до правительственного кризиса, но при этом, параллельно, еще и... продолжать публично ругаться и сводить счеты. Это уже напоминает семью, в которой муж и жена по "базовым вопросам" (семейного бюджета)находят общий язык, но при этом каждый день ссорятся по всем остальным вопросам семейной жизни. Так сегодня лидер партии "Прогрессивные" Андрис Шуваевс обрушился с критикой на премьера Эвику Силиню ("Новое Единство") за то, что она и ее партия "поддалась на провокации" Союза зеленых и крестьян и призвала выработать на уровне ЕС новую, жесткую миграционную политику. Разочарование "прогрессивных" "поведением" "Нового Единства" понять можно - сперва представители партии Силини поддержали рассмотрение Декларации против насилия в качестве альтернативы Стамбульской конвенции, а теперь вот и фактически солидаризировались с призывом "зеленых крестьян" о введении жесткой миграционной политики.

Ясно, что "прогрессивные" хотят показать своим избирателям готовность защищать "левые" идеалы. Но и "Новое Единство" больше не может сидеть на двух стульях - быть "чуть-чуть" либеральной, и "чуть-чуть" консервативной. Лидеры "Нового Единства" понимают, что если они полностью пойдут на поводу у "прогрессивных", то уже в январе... могут остаться в оппозиции и сидеть в ней до выборов вместе с теми же "прогрессивными". Реальность такова, что так называемые консервативные силы составляют в Сейме большинство и "Новому Единству" нет резона все время поддерживать "прогрессивных", которые составляют в парламенте абсолютное меньшинство - особенно в вопросах о, говоря дипломатично, гендерной политики. Если "Новое Единство" хочет и в случае падения правительства Силини остаться у власти, им нужно будет в оставшиеся до нового года два месяца все сильнее дистанцироваться от "прогрессивных". К тому же избиратель "Нового Единства" уж точно в вопросах миграционной политики занимают позицию, близкую к позиции, к примеру, Национального объединения.

Так или иначе, но сеймовской оппозиции уже особо не нужно ничего делать - оппозиционные политики могут взять попкорн, сидеть и наблюдать за тем, как правящие политики ежедневно ругаются между собой, вызывают министров "на ковер" и "разоблачают" своих партнеров по власти.