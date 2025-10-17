Странно все-таки ведется руководство нашей мэрией. Оппозиция в столичном самоуправлении, в т.ч. Ваш автор, собрала подписи за внеочередное заседание по выражению недоверия руководству Rīgas namu pārvaldnieks.

Однако, начатое на час раньше заседание поставило тему RNP – на последнее место! Градоначальник Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») даже провел, демократии для, голосование – 24 было «за», чтобы рассмотреть прежде всего. Но 30 – «против»…

Утверждение начальства

Первым же вопросом в основной повестке было утверждение Анны Заулы в должности директора Рижской Яунциемской школы. Ее представляла «прогрессивная» Агнесе Логина. Вопросов же самой соискательнице задавать было нельзя – что рассердило члена фракции «Суверенная власть/Новолатыши» Рудолфса Бреманиса, который был единственным, кто проголосовал «против» директора. Между прочим, как сообщил и.о. главы Департамента образования, культуры и спорта Рижской Думы Иварс Баламовскис, в школу были вложены существенные средства, проведен капремонт. Следующим кандидатом был Карлис Гринбергс, которого презентовали как главу Рижского энергетического агентства. Депутаты поинтересовались мнением соискателя по поводу т.н. «зеленого курса», который может стоить рижанам дополнительных, нежелательных затрат.

Господин Гринбергс ответил, что в функции Агентства все же входит в первую очередь аналитика и информация. Высказался он и по поводу утепления домов – в его видении, новые строительные нормативы и технологии позволяют осуществлять проветривание, так что финансируемые через институт ALTUM стройки впредь будут качественными.

– Президент США заявил, что глобального потепления не существует, – апеллировал к авторитетам депутат Бреманис.

– Мы, как демократическое общество, опираемся на мнение ученых, – дипломатично парировал господин Гринбергс. За него проголосовало подавляющее большинство думцев.

Коррупцию к позорному столбу!

Затем Рижская Дума принялась за собственную Антикоррупционную комиссию, которой также нужно заняться «хорошим управлением». Инесе Войка («Новое Единство») пообещала, что в рабочем органе представят все фракции, и ее деятельность будет открытой. Надо только утвердить положение – основополагающий документ.

Председатель комиссии, его заместитель и члены, за свою работу зарплату не получают, – гордо заметила И.Войка. И формализма не будет!



«Рига – большое самоуправление, чей бюджет почти 2 миллиарда. Нам надо удостовериться, что работает система и реагировать на сигналы», – сказала депутат. А вообще – пора вспомнить поговорку «Рига никогда не будет готова».

Со своей стороны, депутат Денис Клюкин, рассуждая про принципы «хорошего управления», сказал, что в Думе слишком часто при заседаниях используется программа Microsoft Team, где депутаты даже могут не подтверждать своего лица, скрываясь за инициалами.

На это мэр Клейнбергс задал вопрос самому депутату Клюкину – не передает ли он сам свой компьютер третьим лицам?!

– Как вы практически планируете обеспечить указанное? Будете ходить по городу и спрашивать рижан – как мы работаем? – иронично поинтересовался депутат от оппозиции.

Депутат Ринголдс Балодис интересовался, что же такое лоббизм, в понимании И.Войки? На это она порекомендовала обратиться к Закону об открытости представительства интересов, который принял XIII Сейм в самом конце своей деятельности, а утвердил президент Эгилс Левитс.

– Эта комиссия – конкурирующая с Этической, – продолжил апеллировать Р.Балодис. – Как вы вообще собираетесь работать?

А вот Р.Бреманис интересовался – что бы произошло, кабы в комиссию выдвинули, например, Алексея Росликова. В том смысле, что против лидера фракции возбуждено уголовное дело по серьезной статье…

Депутата Владислав Барташевич выдвинул предложение – чтобы все коммерсанты, которые выиграли процедуры публичной закупки, обязаны были бы отказаться от принципа коммерческой тайны, дабы все – как на ладони! На это Инесе Войка поправила молодого коллегу – мол, мы говорим только про документ, положение… «Не подменяем правоохранительные органы».

– Не все, что плохо, есть коррупция. Коррупция есть противозаконное использование власти для получения благ, – провозгласила госпожа Войка.

Стоит отметить, что голосование по антикоррупционной комиссии развело и оппозиционные силы. Ветеран латвийской политики Яков Плинер заявил, что поддерживает создание нового органа Думы. Депутат Любовь Швецова, долгое время занимавшая руководящие должности в силовых структурах Службы госдоходов, пообещала голосовать «против».

«Легитимное воровство»

В такой жесткой формуле назвал Ринголдс Балодис ситуацию с «ограниченным доступом» к закупочной информации в Рижской Думе.

– Перестанем законно обкрадывать самоуправление!, – призвал член-корреспондент Академии наук и депутат. Депутат Эрикс Стендзениекс вспомнил, как его, бизнесмена, вынуждали на многотысячную взятку – но он пришел в Полицию безопасности, где до начала 2000-х годов служила покойная Юта Стрике, и злодеям «скрутили руки», и дали реальный срок.

– Без всякой комиссии!, – отметил знаменитый рекламист, и добавил, что такой орган Риге не нужен вообще. «Стакис (экс-мэр Риги) ушел, потому что не мог сработаться с коррупционерами из «Нового Единства», а теперь вы опять вместе», – обвинил присутствующих Э.Стендзениекс.

Лаума Паэглькална из «Нового Единства» высказалась в том смысле, что, если применять логику предыдущих ораторов, то «не нужен и Уголовный закон».

Рудолфс Бреманис предложил перечитать классиков – тот же Гарлиб Меркель писал более 200 лет назад в памфлете «Свободные латыши и эстонцы», как де-юре вышедшие из-под крепостной зависимости крестьяне жаловались на произвол помещиков, а в суде, с сигарами и коньяком, сидели те же, господа! «Коалиция создает формально эти комиссии, у них консультативный характер, они ничего не решают», – жалуется депутат.

Линда Озола («Новое Единство») раскрыла коварные замыслы оппозиции – эти депутаты занимаются «саботажем». – Работа оппозиции – через столицу или государство, это очернять нас, – пожаловалась Л.Озола. «Тривиализация и деконструкция», – мудрено охарактеризовала деятельность коллег политик и филолог. Иначе говоря: «Это бросает тень».

Ну а антикоррупционная политика, по ее мнению, должна базироваться «на трех китах»: внутренний контроль (Рига будет первым самоуправлением ЛР, где введут стандарт ISO); управление человеческими ресурсами; открытые данные (отличный пример – Georiga).

– Мы постараемся, чтобы все не вернулось на старые рельсы, которые строили многие из вас, – пообещала госпожа Озола, которая сама не первый год сидит в Рижской думе.

Занятные данные с прошлого созыва Думы привел В.Степаненко: сам нынешний мэр Клейнбергс манкировал последним из 9 заседаний, которые продолжались от получаса до полутора. Вообще, на последнем заседании воочию присутствовало только 2 депутата – все потеряли интерес к борьбе…

Также оппозиция обратила внимание на то, что наши антикоррупционные нормы препятствуют бизнесу – когда в страну пришел Amazon, то с гиганта с триллионным оборотом потребовали в банке список владельцев! Итог – 33 «за», 20 «против», 1 «воздержался».