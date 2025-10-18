Baltijas balss logotype
А не сделать ли паузу в предвыборной кампании? 1 328

Политика
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Правящие обсудят возможность... "примирения".

Даже "бюджетные вопросы" не смогли остановить... предвыборную кампанию правящих. Политики трех коалиционных политических сил продолжили публичную перебранку. По слухам, на ближайшем коалиционном совете в понедельник премьер Эвика Силиня предпримет очередную попытку договориться с партнерами о некой паузе в этом публичном сведении счетов.

Также партнеры обсудят "поведение" во время рассмотрения в Сейме проекта бюджета. "Новое Единство" и "прогрессивные" опасаются (и не без оснований), что "зеленые крестьяне" начнут радикально менять проект бюджета, предлагая урезать те или иные статьи расходов, и перенаправить "освободившиеся" средства на другие приоритеты, которые сами "зеленые крестьяне" и определили.

В пользу такого сценария говорит и встреча спикера Сейма Дайги Миерини с руководителем конфедерации работодателей Андрисом Бите. Спикер фактически солидаризировась с представителем бизнес-сообщества в вопросе более радикального сокращения бюджетных расходов. Правда, пока неясно за счет чего могут быть сокращены расходы. К примеру, о замораживании или тем более уменьшении зарплат в госуправлении политики больше не вспоминают.

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го октября

    К примеру, о замораживании или тем более уменьшении зарплат в госуправлении политики больше не вспоминают. -- Если молочная корова перестаёт давать молоко в прежних объёмах, то её отправляют на скотобойню!

    11
    2

Видео