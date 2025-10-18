Даже "бюджетные вопросы" не смогли остановить... предвыборную кампанию правящих. Политики трех коалиционных политических сил продолжили публичную перебранку. По слухам, на ближайшем коалиционном совете в понедельник премьер Эвика Силиня предпримет очередную попытку договориться с партнерами о некой паузе в этом публичном сведении счетов.

Также партнеры обсудят "поведение" во время рассмотрения в Сейме проекта бюджета. "Новое Единство" и "прогрессивные" опасаются (и не без оснований), что "зеленые крестьяне" начнут радикально менять проект бюджета, предлагая урезать те или иные статьи расходов, и перенаправить "освободившиеся" средства на другие приоритеты, которые сами "зеленые крестьяне" и определили.

В пользу такого сценария говорит и встреча спикера Сейма Дайги Миерини с руководителем конфедерации работодателей Андрисом Бите. Спикер фактически солидаризировась с представителем бизнес-сообщества в вопросе более радикального сокращения бюджетных расходов. Правда, пока неясно за счет чего могут быть сокращены расходы. К примеру, о замораживании или тем более уменьшении зарплат в госуправлении политики больше не вспоминают.