Сломать систему... Чего хотят добиться режиссер, экономист и независимый депутат? 0 454

Политика
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сломать систему... Чего хотят добиться режиссер, экономист и независимый депутат?

Очередная "революция" обречена на провал.

Итак, полку разного рода политических и общественных движений прибыло - создано политическое движение "Без партий". Его учредителями стали известнейший режиссер Алвис Хермантс, предприниматель Армандс Брокс, священник Петерис Спрогис, экономист Гунтарс Витолс и независимый депутат Дидзис Шмитс.

Цель движения - фактически сломать существующую избирательную или, если хотите, даже политическую систему. А именно: вместо выборов по партийным спискам проходят выборы по одномандатным округам. Таким образом, партии практически перестают существовать - в них просто нет необходимости.

Вероятно, авторы этой идеи уверены, что именно сейчас самое подходящее время для такой "революции" : уровень недоверия к власти огромный, правительство Силини бьет все рекорды по непопулярности, экономическая ситуация, мягко говоря, не блестящая...

Однако возникает целый ряд вопросов. Во-первых, где эти господа были раньше? Ведь они прекрасно знали, что в ближайших выборах в Сейм сможет участвовать только та партия, которая была учреждена не менее чем за год до выборов. Во-вторых, активисты движения "Без партии", не созда эту самую партию, и в дальнейшем в выборах участвовать не сможет, а стало быть и не сможет изменить избирательное законодательство.

Да, можно пытаться инициировать референдум по этой избирательной реформе, но авторы "революции" должны понимать, что шанс запустить референдум ничтожно мал - собрать необходимые для этого почти 155 тысяч подписей избирателей практически невозможно.

Так чего же в итоге хотят "новые политики" и кто за ними стоит? Если эти активисты хотят на что-то влиять, то им придется идти на выборы. Вопрос только от какой политической силы? Экономист Гунтарс Витолс уже недавно баллотировался в Рижскую думу от карманной партии "Народ. Земля. Государственность". Партия не набрала и 1% голосов. Очевидно, что идти на выборы опять от этой политической силы совершенно бессмысленно.

Второй вариант - попытаться создать объединение или просто договорится о местах в списке с более популярной политической силой. Но, к примеру, ни одна из нынешних сеймовских партий такую "революцию" не поддерживает. Партии еще были бы готовы обсуждать "смешанную" избирательную систему ("литовский вариант"), то есть когда половина депутатов избираются по одномандатным округам и половина по партийным спискам. Но одномандатную систему в чистом виде едва ли кто-то в парламенте поддержит. Да и за его пределами тоже. Особенно учитывая, что партии, набравшие на последних парламентских выборах хотя бы 2% голосов, получают госфинансирование.

Сама идея Херманиса и Ко весьма утопична: при наличии только депутатов-одномандатников в парламенте просто воцарится хаос - нельзя будет ни бюджет принять, ни правительство сформировать и утвердить... К тому же в ЕС нет ни одной страны с предлагаемой Херманисом и Ко системой.

Максимум, что могут учредители "Без партий" добиться, так это оживить дискуссии по смешанной системе, и повысить свою личную политическую популярность, что поможет им избраться в Сейм - по спискам каких-то популярных партий.

#политические партии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
