Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Сейме предложили ввести «военный налог». Это откуда? 5 3023

Политика
Дата публикации: 19.10.2025
tv24
Изображение к статье: В Сейме предложили ввести «военный налог». Это откуда?

Для пополнения казны товарищ председателя комиссии Сейма по народному хозяйству Янис Витенбергс на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP заявил, что одним из решений может стать "военный налог" на предприятия, продолжающие вести бизнес с Россией и Белоруссией.

По его мнению, это позволит сделать более справедливой конкуренцию между предприятиями в Латвии.

Он утверждает, что экономическое сотрудничество с Россией не сокращается, а растёт, хотя Россия продолжает войну в Украине: "Мы и ранее отмечали необходимость сократить экономическое сотрудничество с Россией и Белоруссией. Видим, что это сотрудничество растёт, и это была та самая причина, по которой мы в Сейме требовали отставки премьера Эвики Силини. Премьеру еле-еле удалось сохранить своё кресло".

По словам депутата, латвийские предприятия по-прежнему активно работают на российском рынке: "Похоже, что за год мы экспортируем в Россию товаров на миллиард. Почему бы с этих коммерсантов не брать военный налог?"

Витенбергс подчёркивает, что это было бы справедливо по отношению к латвийским бизнесменам, сознательно прекратившим сотрудничество с Россией и Белоруссией: "Определённо надо идти в этом направлении, ведь разве это честно по отношению к остальным коммерсантам в Латвии, сказавшим, что не будут работать со странами-агрессорами, но есть другие, которые продолжают работать и на местном рынке с ними конкурируют".

Читайте нас также:
#налоги #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
2
3
1
5

Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    19-го октября

    Go to .the н. .х..уй на историческую Родину ,товарищ Витенберг.Заколебал загрязнять экологию Латвии сероводородом.🔯😈

    22
    3
  • Д
    Дед
    19-го октября

    Да похрену как это называется- денег дай!

    22
    1
  • YC
    Yasuka Condom
    19-го октября

    Hahaha

    11
    1
  • 19-го октября

    если экспорт закрывать вообще без денег будем. вообще мозгов смотрю нету

    45
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го октября

    Так их там изначально не было. Латыши доказали, что государством можно управлять не имея ни знаний, ни опыта, ни профессионализма.

    53
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Что будет в Латгалии в 2040 году: Сейму представили возможность заглянуть в будущее
Изображение к статье: Местные промыслы на улице Ригас в Даугавпилсе. Фото автора. Эксклюзив!
Сместили с поста стоявшего на страже государственных интересов руководителя LVM Путниньша – СМИ
Изображение к статье: Сместили с поста стоявшего на страже государственных интересов руководителя LVM Путниньша – СМИ
На тебе Боже, что нам негоже: как Латвия превратилась в импортера сотен тысяч тонн голландских окатышей
Изображение к статье: На тебе Боже, что нам негоже: как Латвия превратилась в импортера сотен тысяч тонн голландских окатышей Эксклюзив!
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Бюджетные страдания, конвенция и президентская инициатива. Что обсудят депутаты? 116
Изображение к статье: Бюрократы не сдаются: чиновники Латвии исчерпали возможности в борьбе с самими собой Эксклюзив!
Бюрократы не сдаются: чиновники Латвии исчерпали возможности в борьбе с самими собой 986
Изображение к статье: Сломать систему... Чего хотят добиться режиссер, экономист и независимый депутат? Эксклюзив!
Сломать систему... Чего хотят добиться режиссер, экономист и независимый депутат? 526
Изображение к статье: Неуважение жестом... «Единство» предлагает ужесточить наказания за неуважение к госязыку
Неуважение жестом... «Единство» предлагает ужесточить наказания за неуважение к госязыку 11 4013

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 17
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 44
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 180
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 46
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 135
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 153
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 17
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 44
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 180

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео