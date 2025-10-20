Baltijas balss logotype
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 1 532

Политика
Дата публикации: 20.10.2025
LSM.LV
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»

С началом работы Сейма над государственным бюджетом следующего года напряженность между партиями правящей коалиции не спадает. Заявления политиков правительства друг о друге свидетельствуют о том, что утверждение бюджета этого года не будет простой формальностью, заключили в программе "de facto".

Острые моменты возникли пару недель назад после решения Союза зелёных и крестьян (СЗК) присоединиться к парламентской оппозиции в вопросе отмены Стамбульской конвенции. Существуют и другие предпосылки для принятия совершенно непредсказуемого бюджета. Разногласия в правительстве по поводу Стамбульской конвенции в сочетании с неприкрытым желанием СЗК добиться дальнейших корректировок в уже составленном бюджете не исключают возможного сговора СЗК с оппозицией.

"Бюджет станет очень хорошим индикатором", - заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) на вопрос о том, продержится ли правительство ещё год до следующих выборов.

В среду состоялась символическая передача бюджетного портфеля Министерством финансов Сейму. Дефицит государственного бюджета в следующем году составит 3,3% от валового внутреннего продукта. Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") объясняет столь большой дефицит быстрым ростом расходов на безопасность. Совет по фискальной дисциплине критикует государство за то, что средства на оборону были найдены преимущественно за счёт долга, а не за счёт сокращения расходов. Ни одна из фракций Сейма открыто не выражала желания увеличить дефицит. Напротив, всё чаще звучат призывы к экономии. Бюджетная комиссия также планирует глубже изучить расходы учреждений. СЗК в настоящее время больше говорит о сокращении расходов, например, в независимых учреждениях, но партнёры по коалиции ожидают, что будут рассмотрены и новые расходы, например, снижение НДС на свинину, чего правительству не удалось добиться.

Заместитель председателя фракции СЗК Аугуст Бригманис считает, что ответственным шагом было бы поддержать бюджет. Он считает неприемлемым для себя продвигать предложения с голосами оппозиции. Бригманис также призывает не увязывать бюджет со Стамбульской конвенцией, которую СЗК сейчас пытается отменить вместе с оппозицией.

"Наши избиратели, члены нашей партии абсолютно не жаждут, чтобы мы были в коалиции с таким составом. Поэтому это не создаёт нам никаких проблем. Не будет этой коалиции, будет другая. Но я всё же призываю наших партнёров по коалиции вести себя ответственно и не увязывать эти вопросы между собой", - отмечает Бригманис. Лидер фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев считает, что принятие бюджета, денонсацию Стамбульской конвенции и альтернативную декларацию против насилия, подготовленную СЗК совместно с оппозицией, которую большинство Сейма поддержало в четверг, следует рассматривать в контексте.

"Мы по-прежнему находимся в ситуации, когда СЗК нарушил основные обещания. Я считаю, что им нельзя доверять в вопросах бюджета. Мы по-прежнему находимся в ситуации, когда отсутствие резких и активных действий со стороны "Нового Единства" против подобных нарушений коалиционного соглашения создало ситуацию, в которой СЗК чувствует себя чрезвычайно сильным. И, я думаю, это отразится и на бюджете", - прогнозирует Шуваев.

Председатель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц признаёт, что взаимное доверие между коалиционными партиями подорвано, однако существует договорённость о том, что перед внесением новых предложений по бюджету их необходимо сначала обсудить с парнерами.

#бюджет #коалиция
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    «Не будет этой коалиции, будет другая» -- Но это в принципе ничего не изменит, потому что ехать по дороге на разваливающейся телеге, то ещё удовольствие. Если одно колесо отвалилось, то скоро отвалится и второе, а там и сама телега развалится. Ну вот как то так!

