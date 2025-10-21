На ближайшем заседании Сейма примут в окончательном чтении и важные поправки в Закон о жилой собственности.

На пленарном заседании парламента в четверг пройдут первые в новейшей истории Латвии языковые дебаты - на основании представленного министерством образования доклада о настоящем и будущем политики в области госязыка. Откроет дебаты глава минобраза Даце Мелбарде, запланировано выступление по вопросам защиты и развития латышского языка спикера Сейма Дайги Миерини. В числе записавшихся для участия в дебатах и министр культуры Агнесе Лаце и депутаты от "Нового Единства"... Понятно, что до четверга список желающих поговорить о госязыке с трибуны Сейма заметно расширится.

Отметим, что в Сейме проходят ежегодные дебаты по международной политике и по экономике. И вот теперь к ним прибавились языковые дебаты, которые, впрочем, будут проходить раз в два года.

Также на ближайшем заседании депутаты рассмотрят запрос Национального объединение по поводу слишком медленного процесса лишения Петра Авена латвийского гражданства.

Депутаты обсудят и народную инициативу о перечисление прибыли "Латвэнерго" на лечение онкологических больных.

В Сейме планируется принять в окончательном чтении очень важные поправки в Закон о жилищной собственности, которые позволят собственникам квартир создать "общность собственников" и таким образом у этого нового юридического образования появится право брать кредиты на реконструкцию, ремонт дома.