Как известно, профсоюз медиков выразил недоверие министру здоровья Хосаму Абу Мери. Причина - его неэффективная работа и нежелание прислушиваться к мнению представителей отрасли.

Совершенно очевидно, что глава минздрава в отставку не уйдет, а выражение ему недоверия настолько же "эффективно", как выражение недоверия, к примеру, космосу. В нашей стране совершенно иной механизм "увольнения" министра - по решению премьера и по согласованию с правящей коалицией. Профсоюзы на этот процесс в Латвии никак повлиять не могут.

Тем более, что профсоюз сегодня едва ли решится на какие-то радикальные формы протеста - то бишь на забастовку.

Рискнем предположить, что... пошумят и успокоятся. Особенно учитывая, что еще в конце зимы, когда премьер Эвика Силиня провозгласила рестарт своего правительства, было понятно, что медикам в частности, и сфере здравоохранения в целом "ничего не светит".

Здравоохранение в число приоритетов не попало, а стало быть о повышении зарплат медикам, как настаивают профсоюзы, равно как и об увеличении расходов государства на медуслуги (квоты) не могло быть и речи. Максимум, что удалось выбить на здравоохранение - 27 миллионов, которые пойдут на отдельные приоритеты в самом здравоохранении, а вовсе не на зарплаты медиков.

Так что, Абу Мери может чувствовать себя спокойно - даже будучи, согласно опросам, самым непопулярным министром в правительстве Силини.