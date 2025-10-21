Baltijas balss logotype
Никто его не снимет...

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Никто его не снимет...

Напрасные хлопоты профсоюза медиков.

Как известно, профсоюз медиков выразил недоверие министру здоровья Хосаму Абу Мери. Причина - его неэффективная работа и нежелание прислушиваться к мнению представителей отрасли.

Совершенно очевидно, что глава минздрава в отставку не уйдет, а выражение ему недоверия настолько же "эффективно", как выражение недоверия, к примеру, космосу. В нашей стране совершенно иной механизм "увольнения" министра - по решению премьера и по согласованию с правящей коалицией. Профсоюзы на этот процесс в Латвии никак повлиять не могут.

Тем более, что профсоюз сегодня едва ли решится на какие-то радикальные формы протеста - то бишь на забастовку.

Рискнем предположить, что... пошумят и успокоятся. Особенно учитывая, что еще в конце зимы, когда премьер Эвика Силиня провозгласила рестарт своего правительства, было понятно, что медикам в частности, и сфере здравоохранения в целом "ничего не светит".

Здравоохранение в число приоритетов не попало, а стало быть о повышении зарплат медикам, как настаивают профсоюзы, равно как и об увеличении расходов государства на медуслуги (квоты) не могло быть и речи. Максимум, что удалось выбить на здравоохранение - 27 миллионов, которые пойдут на отдельные приоритеты в самом здравоохранении, а вовсе не на зарплаты медиков.

Так что, Абу Мери может чувствовать себя спокойно - даже будучи, согласно опросам, самым непопулярным министром в правительстве Силини.

#правительство
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    22-го октября

    Когда не было семейных врачей ,иду к кому хочу .У меня был консилиум врачей. Это стимул работать медикам хорошо, чем больше больных идут к талантливым медикам, тем выше зарплата

    12
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    22-го октября

    Посмотрела на декларацию этого Абу, столько недвижимости и столько денег , что из ушей торчат, даже на выборы не хочется идти. А тут колено болит ходишь,хромаешь, пока очередь придет на МРТ , уже все прошло. По всей латвии надо ездить чтобы попасть на обследование.В Цесис,Валмиеру.Даже на обычный рентген нужно неделю стоять в очереди.Почему раньше не было очередей.Винкеле была самым порядочным министром

    14
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Виардо кузнецова
    22-го октября

    была самым порядочным министром -- Уверяю вас порядочность зависит совсем от других качеств присущих отдельному человеку.

    4
    1
  • Д
    Дед
    Виардо кузнецова
    22-го октября

    Винкеле была самым порядочным министром- на безптичьи и попа соловей.

    1
    0
Читать все комментарии

Видео