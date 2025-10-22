В конце минувшей недели случилась определенного рода политическая мини-сенсация. Достаточно известные в обществе люди и прежде всего – театральный режиссер Алвис Херманис – заявили о создании политического движения со знаковым названием "Без партий".

Сенсация как раз и кроется в названии – учредители политического движения фактически предлагают... революцию в избирательной системе Латвии!

Сломать систему

А именно: партии по существу перестают существовать и Сейм избирается по мажоритарному принципу, то есть по одномандатным округам! Как это все будет происходить и как потом это будет работать, авторы идеи-фикс еще сами до конца не представляют.

Учредителями движения стали известный режиссер Алвис Херманис, предприниматель Армандс Брокс, священник Петерис Спрогис, экономист Гунтарс Витолс и независимый депутат Дидзис Шмитс.

Цель движения - фактически сломать существующую избирательную или, если хотите, даже политическую систему. Но обо всем по порядку.

Фон подходящий для перемен

Начнем с того, что инициаторы революции выборов весьма верно рассчитали время для запуска своей "бомбы". Во-первых, мы видим, что от выборов к выборам активность избирателей только снижается - люди не верят в возможность перемен, в возможность на что-то повлиять. Не случайно значительное количество избирателей голосует "за наименьшее зло"! Вы только вдумайтесь: в выборах обычно участвуют не менее 13 партий, но избиратели мечтают не о том, чтобы после выборов жизнь улучшилась, а чтобы просто было не хуже, чем до выборов!

Во-вторых, доверие к партийной политической системе чрезвычайно низкое, а правительство Силини бьет все рекорды по непопулярности.

В-третьих, экономическая ситуация, мягко говоря, не очень блестящая...

В общем, недовольство только нарастает и это создает "нужный" фон для такой избирательной революции. Люди действительно "устали" от обилия партий, которые, зачастую, не имеют никакой внятной идеологии и представляют собой некие экономические группировки.

Отметим, что попытки - правда, главным образом "словесные", — провести реформу избирательной системы предпринимались и раньше. Но они были не столь радикальные - например, предлагалось перейти на "литовский вариант": это смешанная система, когда половина депутатов избирается по одномандатным округам, а вторая половина по партийным спискам.

Одномандатные депутаты

Учредители же "Без партий" предлагают избирать в парламент только одномандатников. Возникает сразу целый ряд вопросов. Представляете, что в Сейме избрано 100 одномандатников, которые друг с другом не связаны, за ними не стоят никакие партии и они отвечают де юре и де факто только перед избирателями.

Как они будут договариваться между собой? Не воцарится ли хаос, если депутаты не смогут создать группу большинства, чтобы хотя бы утвердить правительство? А кто будет выдвигать кандидатуры министров? Не ждет ли нас затяжной политический и экономический кризис, если депутаты-одномандатники переругаются и не примут бюджет на следующий год?

В Конституции партии не значатся

Сторонники "отмены партий" ссылаются... на Конституцию! И действительно в Сатверсме нет ни слова о партиях, партийных списках, уже не говоря о правящей коалиции и коалиционном совете. Это значит, что для изменения избирательной системы не нужно менять Конституцию - достаточно изменить закон. Однако в истории парламентаризма независимой Латвии всегда партии или группы избирателей присутствовали - иначе сложно представить, как можно обеспечить законодательный процесс в условиях парламентской республики, где Сейм действительно все решает.

Да, последний Верховный совет, избранный еще до восстановления независимости - в начале весны 1990-го года, — состоял сугубо из одномандатников, которых, к слову сказать, было аж 201! Но за спиной подавляющего большинства кандидатов стоял один из двух политических блоков - фактически партий: Народный фронт и Интерфронт. После выборов в Верховном совете де факто образовалась двухпартийная система... То есть даже тогда без партий не обошлось.

Значит ли это, что идея Херманиса и Ко утопична и нынешняя избирательная система оптимальная, и ничего не нужно менять? Отнюдь!

Даешь "смешанную" систему?!

Возможно, для оздоровления и встряски политической системы действительно было бы полезно перейти на смешанную систему выборов, то есть 50 депутатов выбираются по партийным спискам, а другие 50 депутатов - по одномандатным округам. Это повысит интерес граждан ЛР к выборам, поскольку они будут знать своих кандидатов в лицо, а сами кандидаты будут знать, кто их избиратели и кто с них потом спросит за невыполненные обещания.

Но не менее важно или даже более важно перейти на всенародно избираемого президента. При этом вовсе не обязательно сильно расширять его полномочия - правда, было бы логично предоставить главе государства право не только выдвигать (называть) кандидатуру премьер-министра, как это предусмотрено Конституцией, но и выражать премьеру недоверие.

Понятно, что изменения в явно застойной политической системе необходимы, но не столь наивные и утопичные, как предлагают учредители движения "Без партий".

Опоздали или что-то задумали?

И вообще непонятно, где эти господа... были раньше. Ведь они прекрасно знали, что в ближайших выборах в Сейм сможет участвовать только та партия, которая была учреждена не менее чем за год до выборов.

Да, можно пытаться инициировать референдум по этой избирательной реформе, но авторы "революции" должны понимать, что шанс запустить референдум ничтожно мал - собрать необходимые для этого почти 155 тысяч подписей избирателей практически невозможно.

Поэтому, скорее всего, Херманис и Ко пойдут… старым путем, которым в прошлые годы, зачастую, шли и другие общественные деятели использовали уже существующую партию! Например, партию, которая принадлежит независимому депутату Сейма Кирштейнсу и экономисту Гунтарсу Витолсу, который как раз и вошел в группу Херманиса по реформе избирательной системы. Речь идет о партии "Народ. Земля. Государственность".

Конечно, чтобы на что-то претендовать, нужно будет поменять название партии и начать активно ее раскручивать. Времени для этого еще вполне достаточно — выборы только в начале октября следующего года. Очевидно, что группа под кодовым названием «Без партий» хочет повторить успех других проектов «народного протеста» - вспомним, поход в политику Репше с его призывом к народу «собрать миллион латов на новую партию», вспомним Гобземса с протестной партией KPV.LV...

Да, это были краткосрочные проекты, тем не менее они сработали! В случае с Репше сработали на все сто — он стал премьером и какое-то время определял жизнь в стране.

Даже если в итоге революции в избирательной системе группе «Без партий» осуществить и не удастся, все равно это поможет расшевелить наше политическое болото и начать серьезные дискуссии о хотя бы какой-то реформе избирательной системы!