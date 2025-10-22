Baltijas balss logotype
Оборона Латвии: известно, что будет закуплено у Германии за 50 млн евро 2 516

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: x.com/boris_beissner

x.com/boris_beissner

ФОТО: twitter

Министерство обороны в среду заключит договор с немецкой компанией "Dynamit Nobel Defence" (DND) о покупке систем дистанционного минирования на сумму 50 миллионов евро, сообщил министр обороны Андрис Спрудс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По его словам, эти системы позволят быстро устанавливать мины на латвийской границе, тем самым укрепляя балтийскую линию обороны. Это часть совместного плана обороны, который также включает в себя приобретение препятствий и датчиков, которые будут размещены вблизи границы, сказал Спрудс.

По словам министра обороны, договор с DND на сумму 50 миллионов евро включает в себя поставку мин. В ближайшие годы будет закуплено еще больше мин, на что уже выделены средства.

Спрудс добавил, что закупка у DND - это первая значительная инвестиция именно в системы дистанционного минирования. Учитывая, что сумма в 50 миллионов евро немаленькая, предусматривается и участие местной промышленности, добавил министр, не уточнив, как это будет отражено в данной конкретной закупке.

В Министерстве обороны сообщили, что договор подписан на закупку системы дистанционного минирования "Skorpion 2" и боеприпасовк ней - противотанковых мин "AT2+" и другого оборудования. Договор также включает обучение персонала работе с системами и другие сопутствующие материально-технические ресурсы.

Договор предусматривает привлечение местной индустрии для обеспечения безопасности поставок, а также возможность присоединения к проекту других стран, которые смогут заключать собственные контракты с поставщиком.

Договор предусматривает возможность заключения других договоров с немецкой компанией.

Латвийская армия ранее не располагала такими системами.

По информации Министерства финансов, общий объем финансирования обороны в следующем году составит 2,2 млрд евро. Ожидается, что финансирование обороны Латвии в 2026 году достигнет 4,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), в 2027 году - 5% от ВВП, а в 2028 году - 4,9% от ВВП.

#министерство обороны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
6

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    22-го октября

    Деньги будут поделены между евреями и на этом все закончится,поэтому все и закупается в Германии,где сионизм не умирал со времён всей еврейской верхушки Гитлера и даже шеф СС имел еврейские корни.Поэиому то Германия и поддерживает Израиль,а не потому ,что чувствует,,вину,,Вину то как раз она не чувствует Все было по плану как и сейчас,где сионисты тесно сотрудничают ,опуская страны и народы и очень боятся ,что правда вскроется и будет Холокост наоборот,который им устоят пострадавшие евреи и им сочувствующие...А сочувствующих ох как много...Бойтесь твари и шабес гои...Час расплаты все равно придет когда нибудь...👽😈🔯

    2
    0
  • Д
    Дед
    22-го октября

    Из этого списка не будет закуплено ничего. Деньги тупо будут отмыты и разделены, а сделка покрыта секретностью и страшной государственной тайной.

    20
    2

