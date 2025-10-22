Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

В начале октября Эстония временно закрыла движение на своей восточной границе вдоль так называемого Саатсеского сапога, поскольку пограничники заметили на российской стороне необычно большое передвижение военных. Саатсеский сапог - это выступ российской территории, который простирается на территорию Выруского уезда Эстонии. Через него проходит километровый участок дороги, которым эстонцы пользуются, чтобы избежать объезда. Эстония опубликовала видео, на котором запечатлены семь вооруженных людей, стоящих на дороге.

Комментируя ситуацию, Пуданс сказал агентству ЛЕТА, что, с одной стороны, Россия ничего не нарушила, поскольку вооруженные люди находились на российской территории. В то же время ситуацию можно рассматривать как провокацию, поскольку она отличается от повседневных ситуаций.

"Если это сознательная провокация, то они [Россия] достигли своей цели. Семь человек по их сторону границы поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО. Это неправильно. Если мы будем так "сжигать" наше внимание, мы можем упустить то, что нам действительно нужно заметить. Чего они добиваются? Реагируем ли мы на малейшее подобное нарушение статьей 4 Договора НАТО? Это принизило бы суть этой статьи, и Россия вполне могла бы быть довольна тем, что она вызывает большой эффект небольшими действиями, а мы идем в неверном направлении", - сказал командующий НВС.

В то же время Пуданс подчеркнул, что разработаны планы действий на случай появления группы неопознанных людей на латвийской стороне границы. Командующий также сослался на положение закона о национальной безопасности, согласно которому угрожающая государству ситуация, вызванная военными действиями, - это незаконные иностранные военные действия против Латвии, в том числе незаконный въезд или нахождение на территории Латвии воинских формирований или формирований без опознавательных знаков.

Пуданс также напомнил, что Латвия уже четвертый год сталкивается с организованным Беларусью давлением нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе и что по ту сторону границы были замечены вооруженные белорусские военнослужащие.

"Наш план - продолжать наблюдение за ними, чтобы понять, какие цели они преследуют", - добавил Пуданс.

На вопрос о том, какие сценарии Россия может развернуть в обозримом будущем, учитывая продолжающуюся войну в Украине и гибридную угрозу Западу, Пуданс ответил, что латвийские службы регулярно анализируют ситуации, выявленные до сих пор как на границах Балтии, так и в других странах мира, чтобы предугадать возможные сценарии развития событий.

В то же время Пуданс не стал отрицать, что преимущество России как нападающего заключается в том, чтобы найти новый способ, который мы не предусмотрели, а небольшие диверсии трудно предвидеть, но легко организовать.

"Беспилотники, киберпространство, информационное пространство - это места, где легко проводить такие акции. Это, в свою очередь, создает большой резонанс на нашей стороне. Возможно, цель не столько в том, чтобы проверить наши процедуры реагирования, сколько в том, чтобы взбудоражить нашу общественность и запугать ее, чтобы мы потеряли поддержку населения, а население, например, не поддержало бы увеличение оборонного бюджета", - сказал командующий НВС.