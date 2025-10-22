Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия легко организует небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть - командующий НВС 3 401

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: Россия легко организует небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть - командующий НВС
ФОТО: LETA

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

В начале октября Эстония временно закрыла движение на своей восточной границе вдоль так называемого Саатсеского сапога, поскольку пограничники заметили на российской стороне необычно большое передвижение военных. Саатсеский сапог - это выступ российской территории, который простирается на территорию Выруского уезда Эстонии. Через него проходит километровый участок дороги, которым эстонцы пользуются, чтобы избежать объезда. Эстония опубликовала видео, на котором запечатлены семь вооруженных людей, стоящих на дороге.

Комментируя ситуацию, Пуданс сказал агентству ЛЕТА, что, с одной стороны, Россия ничего не нарушила, поскольку вооруженные люди находились на российской территории. В то же время ситуацию можно рассматривать как провокацию, поскольку она отличается от повседневных ситуаций.

"Если это сознательная провокация, то они [Россия] достигли своей цели. Семь человек по их сторону границы поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО. Это неправильно. Если мы будем так "сжигать" наше внимание, мы можем упустить то, что нам действительно нужно заметить. Чего они добиваются? Реагируем ли мы на малейшее подобное нарушение статьей 4 Договора НАТО? Это принизило бы суть этой статьи, и Россия вполне могла бы быть довольна тем, что она вызывает большой эффект небольшими действиями, а мы идем в неверном направлении", - сказал командующий НВС.

В то же время Пуданс подчеркнул, что разработаны планы действий на случай появления группы неопознанных людей на латвийской стороне границы. Командующий также сослался на положение закона о национальной безопасности, согласно которому угрожающая государству ситуация, вызванная военными действиями, - это незаконные иностранные военные действия против Латвии, в том числе незаконный въезд или нахождение на территории Латвии воинских формирований или формирований без опознавательных знаков.

Пуданс также напомнил, что Латвия уже четвертый год сталкивается с организованным Беларусью давлением нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе и что по ту сторону границы были замечены вооруженные белорусские военнослужащие.

"Наш план - продолжать наблюдение за ними, чтобы понять, какие цели они преследуют", - добавил Пуданс.

На вопрос о том, какие сценарии Россия может развернуть в обозримом будущем, учитывая продолжающуюся войну в Украине и гибридную угрозу Западу, Пуданс ответил, что латвийские службы регулярно анализируют ситуации, выявленные до сих пор как на границах Балтии, так и в других странах мира, чтобы предугадать возможные сценарии развития событий.

В то же время Пуданс не стал отрицать, что преимущество России как нападающего заключается в том, чтобы найти новый способ, который мы не предусмотрели, а небольшие диверсии трудно предвидеть, но легко организовать.

"Беспилотники, киберпространство, информационное пространство - это места, где легко проводить такие акции. Это, в свою очередь, создает большой резонанс на нашей стороне. Возможно, цель не столько в том, чтобы проверить наши процедуры реагирования, сколько в том, чтобы взбудоражить нашу общественность и запугать ее, чтобы мы потеряли поддержку населения, а население, например, не поддержало бы увеличение оборонного бюджета", - сказал командующий НВС.

Читайте нас также:
#война рф и украины #гражданская оборона #россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го октября

    А довольный то какой и с чего бы это?

    9
    1
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    22-го октября

    Семь человек в форме на СВОЕЙ территории заставили обделаться от страха всё НАТО? Боже.а что будет если там будет рота или батальон?

    34
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го октября

    Никогда и нигде не воевавший "офигенный военный" рассуждает, как будут воевать другие. Верим, верим, прислушиваемся. А каким местом прислушиваемся. не скажу. :)

    31
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
СЗК не изменил своей позиции по выходу из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: СЗК не изменил своей позиции по выходу из Стамбульской конвенции
Ринкевич воздержался от комментариев процессов вокруг Стамбульской конвенции в сейме
Изображение к статье: Ринкевич воздержался от комментариев процессов вокруг Стамбульской конвенции в сейме
Споры о Стамбульской конвенции - «российской дезинформация - как последняя соломинка»
Изображение к статье: Споры о Стамбульской конвенции - «российской дезинформация - как последняя соломинка»
Изображение к статье: Чтобы Европа стала сильнее, необходимо упростить жизнь внедряющим новые технологии - премьер
Чтобы Европа стала сильнее, необходимо упростить жизнь внедряющим новые технологии - премьер 1 148
Изображение к статье: В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен 1 294
Изображение к статье: Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X 8 2376
Изображение к статье: Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников 27 3902

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 82
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 128
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 67
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 82
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео