Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
ФОТО: dreamstime

Широкий резонанс вызвал случай в Швейцарии, где одержимый идеологией государства-агрессора житель Латвии напал на украинцев. Это заставляет задать вопрос: если в Латвию вторгнутся российские оккупанты, как поведут себя те, кто здесь подвержен российской пропаганде? Примкнут к оккупантам? А как поступят латыши? Убегут? Будут защищать Родину? Этими вопросами задалась известная латвийская журналистка Neatkarīgā Элита Вейдемане.

Каковы сейчас общественные настроения относительно возможного плана действий в условный час X? Об этом размышляют бывший заместитель начальника Бюро по защите Сатверсме (бывшая Служба безопасности) Дидзис Шмитиньш, бывший государственный секретарь Министерства внутренних дел Андрис Старис, психотерапевт Виестур Рудзитис и политолог, бывший министр обороны Артис Пабрикс.

Коллаборационистов будет немного, но они будут

«Хочется думать, что латыши не будут трусами, — говорит Дидзис Шмитиньш. - Последние двадцать лет я живу в своём кругу людей, с которыми контактирую, и сейчас у меня нет глубокого представления о настроениях всего общества. Но я уверен в тех, с кем работаю: они будут стоять и падать за Латвию. Я в Земессардзе, и мы не отступим ни на шаг. Никаких компромиссов, только борьба».

Бывший госсекретарь МВД Андрис Старис, которого многие считают одним из самых информированных людей в стране, на вопрос о реакции латышского общества на возможное вторжение отвечает: «Хотелось бы надеяться, что не будет таких латышей, которые перейдут на сторону оккупантов, но, к сожалению, такие будут. В процентном отношении не скажу, но — будут. Однако, говоря о вторжении, во мне пробуждается реалистичный оптимист: вторжения не будет».

Старис допускает, что в случае нападения найдутся люди, которые не из убеждений, а стремясь сохранить свою жизнь, попытаются сотрудничать с захватчиками.

«Думаю, в основном это могут быть представители поколения, жившего при Советском Союзе и до сих пор ворчащего, что «тогда всё было» — бесплатная медицина, дешёвая электроэнергия, недорогое жильё и связь. Что касается молодёжи, то здесь у меня иное мнение, — говорит Старис. - Моей внучке 21 год, и в её кругу больше патриотизма, чем у старшего поколения».

Он добавляет: «Хочется ошибаться в оценке числа коллаборационистов, но ясно, что они будут».

Некоторые журналисты вдруг стали слишком пророссийскими

Психотерапевт Виестур Рудзитис настроен скептически: «Посмотри на некоторых своих коллег-журналистов. Некоторые вдруг стали настолько пророссийскими, что становится страшно. Это видно и в соцсетях, и в их статьях. Как такое вообще возможно? Это ведь не только среди журналистов. Это видно и в обществе. Что это — иллюзорное чувство безопасности?»

Он вспоминает начало войны в Украине: «Россияне думали, что всех купили, и Украину будет легко завоевать. Но украинцы оказались неподкупными. Хотелось бы, чтобы и в Латвии было так же. Но меня больше беспокоит молодое поколение. Меня тревожит, что есть такие «идиоты», которые ходят на пикеты в поддержку Стамбульской конвенции. Это результат деградации семьи. В моей семье такие «идиоты» вырасти не могли. Всё, что мы могли сделать — мы сделали. Надеюсь, что и в других семьях так же».

Какой пример покажут лидеры?

Бывший министр обороны, политолог, доктор политических наук Артис Пабрикс: «Как латыши поведут себя в условный час X? Главное — какой пример покажут лидеры страны. От этого будет зависеть поведение народа. Думаю, лидеры государства будут обладать здравым смыслом. Считаю, что нынешняя ситуация лучше, чем в 1939 и 1940 годах. По-моему, реакция будет адекватной».

Пабрикс подчёркивает, что многое зависит от того, будут ли люди на руководящих постах достаточно компетентны и способны принимать верные решения.

«Конечно, может случиться так, что в некоторых позициях окажутся люди без достаточного опыта. Если говорить о часе X, важно вовремя почувствовать кризис и правильно среагировать. От такого вторжения можно и уйти, но это зависит от опыта, знаний и политической интуиции. Можно, конечно, отмахнуться: подождём, авось пронесёт… Но всё на самом деле связано с готовностью нашей армии и политической элиты — в том числе в вопросах подготовки, закупок, боеприпасов и устойчивости», — говорит Пабрикс.

Он считает, что реакция будет правильной, но вопрос в том, не будет ли она запоздалой.

Он убеждён, что коллаборационисты в Латвии будут — в том числе и среди латышей: «Такие были всегда, и такие будут. Но они должны понимать, что их смогут выявить и нейтрализовать. И понятно, что ничего они не выиграют, потому что и сами пострадают от российской военной агрессии».

Пабрикс признаёт, что он — немного пессимист: «Это не только латвийская проблема. Всё происходит в западной политической среде, которая становится всё более раздробленной и левой. Когда я в Латвии вижу этих крикунов, защищающих мигрантов, у меня возникает тревога, что за них голосует всё больше избирателей. Это не те люди, которые примут правильные решения вовремя. Меня также пугает неспособность многих наших союзников увидеть очевидное. Сколько у вас дрон-детекторов? Сколько пилотов дронов? Сколько людей умеют вести войну по-украински, а не по лекалам Второй мировой?» Пабрикс подчёркивает: «Наши собственные домашние задания тоже не сделаны. Мы тянем время, занимаемся второстепенными вещами».

Нужно выявлять до часа X

Вейдемане напоминает, что произошло в 1940 году, а именно: 16 июня правительство Латвии получило ультиматум от СССР, на который нужно было ответить в течение шести часов. Советский Союз обвинил Латвию в нарушении договора о взаимопомощи от 1939 года, потребовал немедленного формирования нового правительства и безоговорочного ввода советских войск в Латвию для «обеспечения соблюдения договора». Латвийское правительство наивно надеялось избежать кровопролития и, учитывая недавние события — вторжение советских войск в Литву и убийства пограничников на латвийской границе — приказало своей армии встретить красных оккупантов как армию дружественного государства...

17 июня СССР полностью оккупировал Латвию. В тот же день была оккупирована и Эстония. Вечером 17 июня президент страны Карлис Улманис обратился к латышскому народу по радио: «Я останусь на своём месте, и вы оставайтесь на своих».

Всё произошло молниеносно. Большинство жителей Латвии просто не поняли, что происходит. Чтобы установить «нужный порядок», все учреждения внутренних дел были заняты коммунистами, ленинцами и марксистами. Народный писатель Вилис Лацис был назначен министром внутренних дел.

На объявленных «выборах в народный Сейм» был только один список — «Блок трудового народа». Перед этими «выборами» по радио выступал социал-демократ Бруно Калниньш, заявляя, что те, кто не примет участия в выборах или вычеркнет кандидатов блока, будут считаться предателями народа...

Коллаборационистов было много, напоминает журналистка. Но стоит отличать коллаборационизм — сознательное сотрудничество с оккупационной властью по идеологическим, корыстным или иным соображениям — от коллаборации, к которой людей принуждали. Например, в Латвии в 1940 году, когда началась советская оккупация, россияне утверждали, что латвийское государство продолжает функционировать. Большинство людей продолжили работать там же, где и раньше. Ведь нужно было как-то выживать, и вряд ли их можно в этом упрекать.

Коллаборационизм мог быть связан и с попытками сохранить в стране хоть что-то, что ещё можно было сохранить — не сдаться, а попытаться служить новой власти в надежде реализовать свои идеологические цели. Конечно, у части коллаборационистов целью была нажива и слава.

Сегодня всё может быть иначе, но уже сейчас — до часа X — нужно очень внимательно попытаться выявить этих потенциальных коллаборационистов, заключает Элита Вейдемане.

nra.lv

#история
Оставить комментарий

(8)

(8)
  • A
    Aleks
    22-го октября

    Если пошли такие вопли от шабес гоев и скрытых сионистов,то значит,они уже начинают побаиваться ,что правда вылезет наружу и скоро начнут прикрываться шапкой невидимкой сионистов-Холокостом,которые сами же и организовали.Опервция называлась,,сухие ветки,,где уничтожались евреи ,отошедшие от сионизма и ,в основном,из СССР,потому что социализм-главный враг сионизма 👽😈🔯

    4
    4
  • A
    Aleks
    22-го октября

    Так сейчас полно латышей коллаборационистов,которых власть называет шабес гоями и которые продали Родину и латвийский народ за деньги..

    9
    3
  • Л
    Латтоптун
    22-го октября

    История показала, что латыши, в массе своей, либо драпали за границу, либо оставались прислуживать новым хозяевам . Странно было бы думать, что их потомки, поступят наоборот. Меня 30 лет, в Латвии, называют оккупантом, не смотря, что здесь родился. Интересно, к кому я примкну?...

    35
    1
  • 010725
    010725
    22-го октября

    Хе, "станут коллаборационистами". Уже стали. Их родина оккупирована войсками НАТО, платит ежегодный налог кровью в 15 000 выезжающих, их дети общаются между собой на языке оккупантов. И что они сделали ? Правильно - то-же уехали.

    30
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го октября

    Пускай оружие для обороны выдают. Я сам разберусь, в какую сторону стрелять. :)

    36
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го октября

    Что будет-что будет... Заманали. Будет так- нацполитота с гэбилами сдристнут роняя кал. Менты частично. Патриоты с протраханными мозгами поскачут вереща и с шашкой на голо, наяривая в мозгах, что ща этим наваляем. Словят каб в @бало или свой фпв и успокоятся наконец. Остальному населению будет по@уй что за сраный режим. Ибо еврокомисаровские "ценности" сейчас в почти однофуйственны с рф. А бизнесу пофиг. И там и здесь вполне торгуется. Никто за эти пигмейские страны со смешным населением воевать с рф не будет. Выразят "фе", покажут фигу в ответ и всё рассосётся как при совке в 40-х.

    44
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    22-го октября

    "в Латвии в 1940 году, когда началась советская оккупация, россияне утверждали, что латвийское государство продолжает функционировать" - по сим суждениям можно понять интеллектуальный уровень данных скунгсов. Паноптикум или цирк отставных уродцев, считающих себя экспертами по всем вопросам и лидерами нации.

    45
    3
  • Д
    Дед
    22-го октября

    Коллаборационисты, те, кто против народа Латвии сидят в правительстве и уничтожают экономику и государство. Те же, кто с цветами встретят российскую армию, будут они же. Воевать за латвийско- фашистский режим не будет больше половины жителей, а 10% побегут под танки., разговор идет о 20- 30 % населения, которым в принципе все равно. В сухом остатке- можно собрать не более 50000 защитников режима.

    63
    3
Читать все комментарии

