В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

В латышском переводе конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой Стамбульской конвенции) термин "социальный гендер" неточно переведен с английского языка, и Бюро омбудсмена попросит исправить это определение, заявила омбудсмен Карина Палкова на Латвийском телевидении.

"Но я не думаю, что это что-то изменит на данном этапе", - сказала она, комментируя рассматриваемую в Сейме инициативу о денонсации конвенции. Палкова признала, что была бы рада, если бы Латвия не выходила из Стамбульской конвенции. Однако, если Сейм выберет денонсацию, предложив вместо этого другой документ, "главное - продолжать начатую работу и работать над снижением уровня насилия", отметила омбудсмен.

Она пояснила, что в случае конвенции Латвия находится под наблюдением и имеет правовые обязательства, в то время как в случае поддержки Сеймом декларации "О предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и домашнего насилия" контроль за ее соблюдением будет осуществлять сам Сейм.

Палкова заявила, что сама прочитала Стамбульскую конвенцию и изучила терминологию, связанную с социальным гендером. На вопрос, представляет ли конвенция угрозу традиционным семейным ценностям, Палкова ответила отрицательно.

(1)
  • A
    Aleks
    22-го октября

    Уберите ЛГБТ и фашизм сразу исчезнет,писал ещё Максим Горький,а Генри Форд -изолируйте 50 богатейших евреев мира и войны сразу же прекратятся.😈🔯👽

Видео