Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья 2 277

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья
ФОТО: пресс-фото

Выход Латвии из Стамбульской конвенции сформирует негативную презумпцию в отношении государства и потенциально негативно повлияет на международное сотрудничество, однако это не приведёт к значительному снижению правовых обязательств. Об этом в интервью передаче «900 секунд» (TV3) заявила судья Общего суда Европейского союза Инга Рейне, пишет LETA.

Она подчеркнула, что независимо от того, денонсирует ли Латвия Стамбульскую конвенцию или нет, она продолжит действовать в рамках права ЕС, а Латвия в любом случае будет обязана выполнять обязательства, вытекающие из законодательства ЕС.

«Таким образом, это скорее будет воспринято как отсутствие политической воли. Это может сформировать определённую негативную презумпцию в отношении Латвии, но обязательства от этого значительно не уменьшатся», — указала Рейне.

По словам судьи, такая ситуация создаст негативную презумпцию и в случае индивидуальных жалоб, а на международном уровне это может повлиять на сотрудничество между государствами.

«Если мы не являемся частью этого инструмента, это создаст негативную презумпцию в других странах, когда потребуется сотрудничать с Латвией — например, в принятии решений, просьбах о правовой помощи, не говоря уже о международных амбициях самой Латвии», — отметила она.

На вопрос, может ли выход послужить сигналом о том, что Латвия ставит под сомнение международное право, Рейне ответила, что такая интерпретация возможна.

Как сообщалось ранее, в минувший четверг большинство депутатов Сейма поддержало подготовленную представителями партий Национальное объединение (НО), Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и Объединённый список (ОС) декларацию, которую они представляют как «альтернативу Стамбульской конвенции», которую, в свою очередь, эти партии намерены денонсировать.

В конце сентября, после голосования СЗК в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, в правящей коалиции началась выраженная нестабильность.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемая Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, обязывающий государства-участники разрабатывать согласованную политику для лучшей защиты женщин от всех видов насилия, а также мужчин и женщин — от насилия в семье. В частности, страны обязаны обеспечить пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, создать кризисные центры, круглосуточную горячую линию, специализированные центры помощи жертвам сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.

#политика
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го октября

    не говоря уже о международных амбициях самой Латвии -- О каких амбициях речь, при долге в 21 миллиард евро? Может быть вначале долг отдать, а то скоро и на проценты денег хватать не будет и только потом свои амбиции на международный уровень "выкатывать"?

    1
    0
  • A
    Aleks
    22-го октября

    А что может сказать судья,имеющая фамилию Рейне,которая,опять же совершенно не странно,имеет еврейские корни,а то как бы она оказалась судьей как Левит?

    2
    1

