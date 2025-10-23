В этом году на муниципальных выборах в Елгавском крае четырех избирателей подкупили алкоголем и наличными, выяснило агентство ЛЕТА.

Как сообщалось, 1 октября Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру для уголовного преследования уголовное дело против гражданина Латвии за подкуп избирателей на муниципальных выборах этого года в одной из волостей Елгавского края.

Ссогласно обвинительному заключению, этот человек повлиял на волеизъявление четырех избирателей путем подкупа, то есть трем избирателям он дал алкоголь, а одному - наличные деньги.

Обвиняемый сам не был кандидатом в депутаты, но является родственником кандидата в депутаты.

Обвиняемому вручили обвинительное заключение на этой неделе.

Прокуратура не сообщила, по какому списку происходил подкуп избирателей. "Законодатель установил уголовную ответственность за незаконное умышленное воспрепятствование свободному выбору избирателя независимо от того, за какую партию голосовали пострадавшие избиратели. Таким образом, вопрос о причастности той или иной политической партии к данному преступлению не имеет решающего значения, не влияет на ход уголовного процесса и не подлежит дальнейшему комментированию", - заявили в прокуратуре.

Человек организованно доставлял избирателей на избирательный участок на своем личном автомобиле.