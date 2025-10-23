Сегодня депутаты Сейма поработали на редкость эффективно: пленарное заседание длилось с 9 утра до 21 часа вечера, то есть, если не считать перерывы, 12 часов. За это время парламентарии успели рассмотреть... два вопроса, поскольку дебаты по этим двум вопросам продолжались почти 9 часов!

Напомним, что сперва более 4 часов депутаты обсуждали языковую политику, а затем почти 5 часов шли горячие споры по законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Результат, впрочем, был предсказуем: голосами оппозиции и примкнувшим к ним депутатов от Союза зеленых и крестьян законопроект был поддержан в 1-м чтении и еще через неделю он может быть принят во 2-м чтении. Противники выхода Латвии из этой конвенции - депутаты от "Нового Единства" и "Прогрессивных", - вообще предпочли не участвовать в голосовании.