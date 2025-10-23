Baltijas balss logotype
Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции 0 47

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
LETA
Изображение к статье: Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции

Проект внесла партия «Латвия на первом месте» (ЛПМ), а за него проголосовали также Национальное объединение (НО), «Объединённый список» (ОС), «Стабильности!» и часть депутатов Союза зелёных и крестьян (СЗК), входящего в коалицию.

При этом против не выступил ни один депутат. Один воздержался.

Решение вызвало резонанс.

«Почему нам нужно вступать в клуб стран, которые распространяют созданные Россией мифы о Стамбульской конвенции?» — спросила депутат от «Нового единства» Занда Калниня-Лукашевица. — «Все государства ЕС подписали конвенцию или уже ратифицировали её полностью. Мы не можем идти турецким путём — у нас другие ценности». Она подчеркнула, что «выход снизит репутацию Латвии: сила маленького государства — в его добром имени».

По словам Калнини-Лукашевицы, послы союзных стран и депутаты Украины уже призывали Сейм не делать этот шаг.

Депутат Гатис Лиепиньш напомнил, что конвенция изменила уголовно-правовую практику. Теперь дела о домашнем насилии возбуждаются без заявления потерпевшего. «Ни один из мифов о «гендерной идеологии» не подтвердился. Конвенция это не символ, а обязательство работать против насилия», — сказал он.

Парламентская секретарь Минюста Лаума Паэглькална отметила, что Латвия окажется единственной страной в Европе, отказавшейся от документа, который сама подписала и ратифицировала.«Путаются мифы и полуправды, чтобы оправдать необходимость выхода. Но Конституционный суд признал: конвенция соответствует Сатверсме», — заявила она.

С резкой критикой выступили «Прогрессивные». Депутат Эдмундс Цепуритис назвал инициативу «позорным пятном, которое будет преследовать парламент».«Это пример того, как парламент наносит вред обществу, если использует доверенную власть безответственно», — сказал он.

Руководитель фракции Андрейс Шуваевс добавил, что противники документа «насмехаются над жертвами и распространяют конспирологические теории, унижая парламент и латвийское общество».

Он напомнил о призыве президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодора Русопула не поддерживать выход.

Опоненты конвенции настаивали, что она продвигает социальные концепции, несовместимые с латвийскими ценностями.

Депутат Марцис Енцитис (ЛПМ) заявил: «Троянский конь Стамбульской конвенции — социальный пол. Это часть неокоммунистической идеологии, далеко превосходящей марксистские мечты о равенстве».

Бывший министр благосостояния Рамона Петравича уверена, что конвенция «служит идеологическим целям и продвигает операции по смене пола как модное явление». «Мы суверенная страна, не какая-то школьница. Выход — это политическое решение, не юридическое», — сказала она.

Некоторые депутаты, в том числе Гунарс Кутрис (СЗК), утверждали, что «и до Стамбульской конвенции в Латвии не было “тёмных времён” и люди не начнут бить друг друга, если мы выйдем из соглашения».

По его словам, семь стран ЕС не признали латвийскую декларацию, приложенную к ратификации, — и СЗК не хотела поддаваться «иностранному давлению на ценности Сатверсме».

