Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ситуация с безопасностью в Латвии становится всё более напряжённой - министр 6 2389

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ситуация с безопасностью в Латвии становится всё более напряжённой - министр
ФОТО: LETA

Ситуация с безопасностью в Латвии становится всё более напряжённой, заявил в четверг в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» министр внутренних дел Рихард Козловскис (Новое единство), пишет LETA.

Министр подчеркнул, что поводов для паники нет, однако общество должно быть бдительным и сообщать ответственным службам о любых замеченных возможных угрозах безопасности.

В контексте безопасности Козловскис отметил, что в бюджете на следующий год запланировано увеличение финансирования для укрепления потенциала Службы государственной безопасности (СГБ), поскольку объём её работы в текущей ситуации возрастает.

Также ожидается, что СГБ получит средства на увеличение численности сотрудников, чтобы угрозы можно было не только фиксировать, но и более эффективно предотвращать.

Что касается укрепления восточной границы Латвии, важного с точки зрения безопасности, то, по словам министра, этот процесс идёт "по плану", включая значительные инвестиции со стороны Европейского союза, что особенно важно в условиях нехватки средств в государственном бюджете.

В рамках европейского регулирования по вопросам мигрантов и соискателей убежища министр выразил надежду, что в отношении Латвии будет учтено, что страна подвергается значительному давлению со стороны нелегальной миграции.

Козловскис также добавил, что не видит для Латвии никаких выгод от предложений ряда партий о выходе из Стамбульской конвенции — напротив, в этом прослеживаются лишь риски и ущерб репутации страны. Комментируя влияние этого процесса на отношения внутри коалиции, министр выразился уклончиво, лишь отметив, что партии коалиции договорились, что приоритетом на данный момент является принятие государственного бюджета на следующий год.

Читайте нас также:
#мвд #гражданская оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
1
8

Оставить комментарий

(6)
  • А
    Антимонетарист
    23-го октября

    А где деньги Райл Балтика?

    6
    0
  • А
    Андрей
    Антимонетарист
    23-го октября

    Да, что-то про "золото партии" почему-то помалкивают... Неужели денежный хаб прогрессивных продолжит свою работу? Или уже всё, что можно было растащили по мелким общакам?

    0
    0
  • А
    Андрей
    Антимонетарист
    23-го октября

    " будет учтено, что страна подвергается значительному давлению со стороны нелегальной миграции." А то, что " страна подвергается значительному давлению со стороны " дилетантов и диверсантов в Сейме, правительстве и гос.учреждениях забыл сказать?

    "Ну были ж люди как люди...."

    0
    0
  • lo gos
    lo gos
    23-го октября

    Этот жирный пидор ползал у нас по магазину и всем хамил, потом влез без очереди, купил себе несколько пачек мороженого и 200 г водки, потом сидел в своём BMW, жрал и бухал.

    42
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    lo gos
    23-го октября

    Водка была Московская

    40
    1
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Пилить бюджет Пилить всегда До дней последних Донца Пилить и никаких гвоздей Вот лозунг наш и солнца😈

    42
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Изображение к статье: Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Изображение к статье: Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Латвия сделала первый шаг к выходу из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма
Изображение к статье: Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции
Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции 225
Изображение к статье: Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке
Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке 108
Изображение к статье: «Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» Эксклюзив!
«Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» 786
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Неудержимо рвет на трибуну... В Сейме уже образовалась очередь из желающих выступить 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео