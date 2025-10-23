Ситуация с безопасностью в Латвии становится всё более напряжённой, заявил в четверг в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» министр внутренних дел Рихард Козловскис (Новое единство), пишет LETA.

Министр подчеркнул, что поводов для паники нет, однако общество должно быть бдительным и сообщать ответственным службам о любых замеченных возможных угрозах безопасности.

В контексте безопасности Козловскис отметил, что в бюджете на следующий год запланировано увеличение финансирования для укрепления потенциала Службы государственной безопасности (СГБ), поскольку объём её работы в текущей ситуации возрастает.

Также ожидается, что СГБ получит средства на увеличение численности сотрудников, чтобы угрозы можно было не только фиксировать, но и более эффективно предотвращать.

Что касается укрепления восточной границы Латвии, важного с точки зрения безопасности, то, по словам министра, этот процесс идёт "по плану", включая значительные инвестиции со стороны Европейского союза, что особенно важно в условиях нехватки средств в государственном бюджете.

В рамках европейского регулирования по вопросам мигрантов и соискателей убежища министр выразил надежду, что в отношении Латвии будет учтено, что страна подвергается значительному давлению со стороны нелегальной миграции.

Козловскис также добавил, что не видит для Латвии никаких выгод от предложений ряда партий о выходе из Стамбульской конвенции — напротив, в этом прослеживаются лишь риски и ущерб репутации страны. Комментируя влияние этого процесса на отношения внутри коалиции, министр выразился уклончиво, лишь отметив, что партии коалиции договорились, что приоритетом на данный момент является принятие государственного бюджета на следующий год.