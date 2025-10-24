Baltijas balss logotype
Если в кране нет воды - обвиняй руку Москвы! Политолог об абсурдных заявлениях латвийских политиков 3 2064

Политика
Дата публикации: 24.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Если в кране нет воды - обвиняй руку Москвы! Политолог об абсурдных заявлениях латвийских политиков
ФОТО: pixabay

В эфире TV24 политолог Филипп Раевский саркастически прокомментировал заявления партии "Новое Единство", представители которой все чаще говорят о "руке Москвы" как о факторе, влияющем на действия оппозиции и политические процессы в стране.

Филипп Раевский предупреждает: постоянное использование образа вездесущей "руки Москвы" как универсального оправдания может привести к утрате доверия общества к политической риторике и подорвать серьёзность реальных угроз. «Да, "рука Москвы" якобы мешает Литве ратифицировать конвенцию. У нас — та же история. И вообще, во всём виновата "рука Москвы"», — с иронией заметил политолог, говоря о спорах вокруг Стамбульской конвенции и других нерешённых вопросах.

По словам эксперта, теперь «виновной в проблемах становится Москва» даже тогда, когда речь идёт о бюджетном дефиците в 1,8 миллиарда евро или росте госдолга до 55% от ВВП:

«Похоже, "рука Москвы" виновата и в том, что мы не справляемся с собственными проблемами», — добавил Раевский.

Он подчеркнул, что, хотя влияние со стороны России действительно существует, политическое злоупотребление этим тезисом выглядит нелепо:

«Когда начинают говорить о "руке Москвы", потому что у тебя из крана не идёт вода или засорилась канализация — это уже абсурд. История доведена до крайности», — сказал политолог.

Раевский обратил внимание, что подобную риторику теперь переняли и представители партии «Прогрессивные», которые также склонны видеть «влияние Москвы» буквально во всём. «В какой-то момент обществу это сильно надоест», — резюмировал политолог.

#мнения #политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
23
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • С
    Сарказм
    24-го октября

    Ну вообще в принципе гендерный вопрос действительно обсессивно волнует прпестарелых зазилупских скрепных маразматиков, но в днном случае они очевидно используют тему для создания нестабильности у потенциального противника. Но разумеется, у них ничего бы не получилось, если бы внутри страны не сидело бы достаточно придурков (причем кстати, как русских, так и латышей), которых эта тема триггерит. Так что политолух отчасти прав

    5
    15
  • ГР
    Грамотный Рукамиводитель
    24-го октября

    Ещё есть другие более интересные органы начните рассказ про них...

    18
    1
  • З
    Злой
    24-го октября

    Параноики

    24
    1
Читать все комментарии

