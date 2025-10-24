В эфире TV24 политолог Филипп Раевский саркастически прокомментировал заявления партии "Новое Единство", представители которой все чаще говорят о "руке Москвы" как о факторе, влияющем на действия оппозиции и политические процессы в стране.

Филипп Раевский предупреждает: постоянное использование образа вездесущей "руки Москвы" как универсального оправдания может привести к утрате доверия общества к политической риторике и подорвать серьёзность реальных угроз. «Да, "рука Москвы" якобы мешает Литве ратифицировать конвенцию. У нас — та же история. И вообще, во всём виновата "рука Москвы"», — с иронией заметил политолог, говоря о спорах вокруг Стамбульской конвенции и других нерешённых вопросах.

По словам эксперта, теперь «виновной в проблемах становится Москва» даже тогда, когда речь идёт о бюджетном дефиците в 1,8 миллиарда евро или росте госдолга до 55% от ВВП:

«Похоже, "рука Москвы" виновата и в том, что мы не справляемся с собственными проблемами», — добавил Раевский.

Он подчеркнул, что, хотя влияние со стороны России действительно существует, политическое злоупотребление этим тезисом выглядит нелепо:

«Когда начинают говорить о "руке Москвы", потому что у тебя из крана не идёт вода или засорилась канализация — это уже абсурд. История доведена до крайности», — сказал политолог.

Раевский обратил внимание, что подобную риторику теперь переняли и представители партии «Прогрессивные», которые также склонны видеть «влияние Москвы» буквально во всём. «В какой-то момент обществу это сильно надоест», — резюмировал политолог.