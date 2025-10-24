На минувшей неделе в зале заседаний Рижской Думы мэр Виестурс Клейнбергс чествовал латвийских параспортсменов. Атлеты, передвигающиеся на колясках, превозмогли все и завоевали медали. А между тем, XXV Зимние игры в Милане пройдут совсем скоро — с 6 по 22 февраля 2026 года.

Как сможет выступить на престижном мировом празднике спорта наша национальная сборная, зависит во многом и от финансирования. Его же, как и прочие невоенные статьи расходов, намереваются — срезать!

«Повышая качество жизни общества»

Такая цель для физкультуры и спорта фигурирует в Национальном плане развития Латвии до 2027 года. Хотя принимался он в незапамятные времена, когда еще ни о какой войне в Восточной Европе и речь не шла — и даже не знали, что такое коронавирус. В конце 2010-х виделось, что население ЛР, дружненько возьмется за физическую активность, занимаясь, в возрасте 15-74 лет, хотя бы пару раз в неделю по полчаса. Долю атлетов-любителей предполагалось поднять с 25,4% в 2018 году – до 28%.

Соответственно, и международный спорт высоких достижений должен был вырасти — за 9 лет, со 137 мероприятий до 165. Количество посещающих состязания — с 23 122 до 26 000 в год.

«Миссия спортивной политики – это больше физически и спортивно активных людей для более спортивной Латвии, – постулируется в документе Министерства образования и науки. – Основной мотив спортивной политики – спорт для качества жизни и здоровья. Цель разработки основных установок – способствовать регулярному участию населения в физической активности, развивать таланты и создавать предпосылки для достижения выдающихся результатов в спорте. Из вышеперечисленных направлений спортивной политики приоритетным признается развитие детско-юношеского спорта».

Ваш автор, на примере собственной семьи, может подтвердить — таки да, у нас 2 из 3 членов активничают по физкультурной части. Сын вот завершил занятия в баскетбольной команде (тренировки частично финансировались Рижской Думой) получением «серебра» в юношеском чемпионате Латвии, а ныне остановился на атлетическом зале, который посещает раза 3 в неделю, по полтора часа. Моя же норма бассейна — 2 часа ежедневно. Таким образом, можно сказать, мы на пару перекрываем еще нескольких среднестатистических личностей. Тренируемся, так сказать, за себя и за того парня.

Между прочим, вкладывая в это исключительно собственную денюжку — вдвоем тратим в месяц примерно 120 евро. То есть, еще и соответственную долю ВВП обеспечиваем. Только вот в части зрелищ имеется некий бонус — мой сын, благодаря своему украинскому приятелю, посещает матчи команд этой страны по баскетболу, когда те проходят в Риге.

Федерациям вменили в обязанность

Недавно введенный порядок — с 2025 года все спортивные федерации Латвии обязаны половину получаемых от государства дотаций тратить на детско-юношеские программы. Тут, кстати, возрастной ценз весьма растянутый — до 23 лет, то есть включает в ряде дисциплин вполне себе профессиональную зрелость.

Другое дело, где найти столько детей. Ведь по статистическим прогнозам, к 2032 году количество школьников сократится на 10%. Да и популярность разных видов спорта, прямо скажем, неравная... Так или иначе, в текущем году в Латвии насчитывалось 41 154 ребенка, занимающихся спортом. Действует 80 финансируемых и 11 нефинансируемых государством спортивных школ, на которые было освоено 1752,24 педагогических ставки. Вот так, до десятых и сотых даже долей!

А вот еще статья расходов – «народный спорт». На нее в 2026 году планируется ассигновать аж 500 000 евро.

Несмотря на то, что все спортивные соревнования проводятся по заранее составленному графику, для Латвии это по-прежнему некий сюрприз. Так, по статье «средства на непредвиденные расходы», до октября 2025 года наибольшую денежную субсидию получил Латвийский олимпийский комитет, для подготовки к играм в Милане и Кортино. Вопрос в том — много это или мало, 1 056 150 евро?

Для сравнения — тем же параолимпийцам для «белой» олимпиады выделили 99 490 евро, а Латвийский баскетбольный союз на проведение недавнего финала Евро-2025, получил 337 893 евро. В ноябре Федерация спорта глухих Латвии получит 52 195 евро для участия в XXV Олимпиаде глухих в Токио.

Все меньше людей и медалей

Между тем, в следующем году Латвия примет участие в 14-х Зимних олимпийских играх с первого своего выступления во французском Шамони в 1924 году. Победы латвийских олимпийцев под знаменем сборной СССР теперь не учитываются, тем не менее на счету команды с 2006 года имеется круглая цифра в 10 выигранных медалей. При этом максимальное их число — пять — было выиграно по итогам Олимпиады 2014 года в российском курорте Сочи, причем тогда же получено и единственное за историю «золото». В 2022 году из Пекина привезли только 1 «бронзу».

Несмотря на вполне себе холодный климат в нашей республике, совокупность наград ограничивается всего одним направлением — по бобслею было получено 1 золотая и 2 бронзовых медали; по санному спорту — 1 серебряная и 4 бронзовых; по скелетону — 2 серебряных.

Тем не менее ожидается, что в Италию в 2026 году полетят 42 олимпийца Латвии, и выступят по 5 видам спорта. Между прочим, максимум по участникам был достигнут в предкризисном 2006 году в Турине и в 2014 году в Сочи — оба раза по 57 спортсменов!

Всего же по стране, в 2026 году будет истрачено на спорт из бюджета — 52 373 955 евро, для сравнения в 2025 эта сумма составляла 56 434 141 евро. Вроде бы, по логике, если у нас на носу XXV Олимпиада, то надо было бы постараться, чтобы страна выглядела достойно? Но это, судя по всему, не входит в логику ведомства Даце Мелбарде из «Нового Единства».

На заседании подкомиссии Сейма по спорту, депутат Олег Буров назвал «издевательством» то, что в обсуждении бюджета не принимают участие ни руководство Латвийского олимпийского комитета, ни начальник Департамента спорта МОН, знаменитый пляжный волейболист Александр Самойлов. Сопартиец министра, Давис Мартиньш Даугавиетис, парламентский секретарь МОН, признал: «Мы принимаем критику».

Со своей стороны, заместитель государственного секретаря МОН по вопросам спорта и молодежи Эдгарс Пукинскис заявил: «Бюджет спорта — важный вопрос!». В ведении Министерства — 100% Латвийского национального спортивного центра, коему, в свою очередь, принадлежит инфраструктура, которая не приносит прибыли. В числе последней — знаменитый санно-бобслейный комплекс в Сигулде. Первоосновы этого спорта заложил в конце XIX века в своем поместье князь, вице-губернатор Лифляндии, Николай Кропоткин, а в 1986 году выстроили современную на тот момент трассу, которой и пользуются по сейчас, для «золота» страны.