Выросло понимание важности

Отправной точкой для дебатов стал доклад министерства образования о сделанном и о планах по дальнейшему укреплению позиций латышского языка. Глава минобраза Даце Мелбарде («Новое Единство») и открыла дебаты, выступили также и спикер Сейма, и министры культуры и иностранных дел.

Министр Мелбарде особо подчеркнула, что нынешний учебный год «знаменует завершающий этап перехода на обучение только на латышском языке. ПО ее мнению, в результате перехода на обучение на латышском языке существенно выросло понимание важности государственного языка в обществе. В то же время работа не заканчивается».

Однако ходом реформы довольны не все. Так депутат Национального объединения Артурс Бутанс сетовал на то, что русские дети в стенах школы — к примеру, на переменках, – говорят между собой на родном языке. Парламентарий утверждал, что детям какого-то знакомого в Германии запрещают на переменах говорить на латышском языке, и мы тоже должны здесь обеспечить аналогичную языковую среду в учебных заведениях.

Партийный начальник Бутанса Илзе Индриксоне продолжила тему выкорчевывания русского языка из публичного пространства и напомнила о Декларации против русификации, которую Нацобъединение внесло в конце весны — за несколько дней до муниципальных выборов.

«Декларация уже покрылась пылью»

«Мы подали Декларацию о русификации, которая преступным путем осуществлялась советским оккупационным режимом, и об устранении ее (русификации) лингвистических последствий. Она передана в комиссию по образованию, культуре и науке, но так этот наш документ и пылится в ящиках данной комиссии — без движения... Эта декларация предусматривает обязанность государства устранить последствия русификации. Но у большинства в Сейме царит страх, как это будет – слишком национально, слишком быстро, слишком неудобно», – заявила лидер Нацобъединения и в завершении сообщила о… новой угрозе государственному языку.

«И еще есть новая очень конкретная угроза — резко возросшее число приезжих и гастарбайтеров. В последние годы в Латвию въезжают тысячи работающих из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других стран. Мы не можем допустить, чтобы на рынке труда и в повседневной среде исчез государственный язык.

В сфере услуг — кафе, ресторанах, поставках продуктов питания — я думаю, вы все сталкивались с тем, что все чаще мы видим ситуацию, что заказ на государственном языке понять невозможно. Клиент говорит по-латышски, работник не понимает ни слова, и общение происходит по-английски или жестами. Это уже не публичная среда Латвии, это анонимное, безъязычное пространство.

«Национальное объединение» считает, что каждый, кто работает в любой отрасли обслуживания клиентов, должен владеть государственным языком на определенном уровне и Центр госязыка должен иметь и право, и способность его контролировать», - вещала с трибуны И. Индриксоне.

Запретить общаться на русском!

Примечательно, что вчера же Нацобъединение подало в Сейм проект постановления парламента с поручением к премьеру принять меры по запрету использования русского языка работниками государственных и муниципальных учреждений. Причем, убеждены представители Нацобъединения, русский язык должен быть запрещен как в общении с клиентами — жителями Латвии, так и в общении работниками между собой.

Депутаты правого фланга в своих выступлениях с трибуны жаловались на то, что родной для 37 процентов населения русский язык еще не из всех сфер жизни исключен. Так по-прежнему в кинотеатрах фильмы снабжаются субтитрами на русском языке, время от времени появляются афиши и объявления на русском…

Парламентарии убеждены: в Латвии должна быть создана такая лингвистическая ситуация, когда «без латышского языка просто не возможно обойтись».

«Мы, латыши, сами охотно переходим на русский или другой иностранный язык практически во всех сферах, включая госструктуры», - заметил депутат Наурис Пунтулис.

Отметим, что дебаты по госязыку будут проходить один раз в два года. Следующий дебаты таким образом пройдут уже в новом Сейме — осенью 2027-го…