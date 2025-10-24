Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Русские дети в Латвии говорят на родном языке: в Сейме обсудили, что с этим делать 22 11133

Политика
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Русские дети в Латвии говорят на родном языке: в Сейме обсудили, что с этим делать
ФОТО: Valsts kanceleja

Состоялись первые в истории латвийского парламентаризма дебаты по политике в области государственного языка.

Выросло понимание важности

Отправной точкой для дебатов стал доклад министерства образования о сделанном и о планах по дальнейшему укреплению позиций латышского языка. Глава минобраза Даце Мелбарде («Новое Единство») и открыла дебаты, выступили также и спикер Сейма, и министры культуры и иностранных дел.

Министр Мелбарде особо подчеркнула, что нынешний учебный год «знаменует завершающий этап перехода на обучение только на латышском языке. ПО ее мнению, в результате перехода на обучение на латышском языке существенно выросло понимание важности государственного языка в обществе. В то же время работа не заканчивается».

Однако ходом реформы довольны не все. Так депутат Национального объединения Артурс Бутанс сетовал на то, что русские дети в стенах школы — к примеру, на переменках, – говорят между собой на родном языке. Парламентарий утверждал, что детям какого-то знакомого в Германии запрещают на переменах говорить на латышском языке, и мы тоже должны здесь обеспечить аналогичную языковую среду в учебных заведениях.

Партийный начальник Бутанса Илзе Индриксоне продолжила тему выкорчевывания русского языка из публичного пространства и напомнила о Декларации против русификации, которую Нацобъединение внесло в конце весны — за несколько дней до муниципальных выборов.

«Декларация уже покрылась пылью»

«Мы подали Декларацию о русификации, которая преступным путем осуществлялась советским оккупационным режимом, и об устранении ее (русификации) лингвистических последствий. Она передана в комиссию по образованию, культуре и науке, но так этот наш документ и пылится в ящиках данной комиссии — без движения... Эта декларация предусматривает обязанность государства устранить последствия русификации. Но у большинства в Сейме царит страх, как это будет – слишком национально, слишком быстро, слишком неудобно», – заявила лидер Нацобъединения и в завершении сообщила о… новой угрозе государственному языку.

«И еще есть новая очень конкретная угроза — резко возросшее число приезжих и гастарбайтеров. В последние годы в Латвию въезжают тысячи работающих из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других стран. Мы не можем допустить, чтобы на рынке труда и в повседневной среде исчез государственный язык.

В сфере услуг — кафе, ресторанах, поставках продуктов питания — я думаю, вы все сталкивались с тем, что все чаще мы видим ситуацию, что заказ на государственном языке понять невозможно. Клиент говорит по-латышски, работник не понимает ни слова, и общение происходит по-английски или жестами. Это уже не публичная среда Латвии, это анонимное, безъязычное пространство.

«Национальное объединение» считает, что каждый, кто работает в любой отрасли обслуживания клиентов, должен владеть государственным языком на определенном уровне и Центр госязыка должен иметь и право, и способность его контролировать», - вещала с трибуны И. Индриксоне.

Запретить общаться на русском!

Примечательно, что вчера же Нацобъединение подало в Сейм проект постановления парламента с поручением к премьеру принять меры по запрету использования русского языка работниками государственных и муниципальных учреждений. Причем, убеждены представители Нацобъединения, русский язык должен быть запрещен как в общении с клиентами — жителями Латвии, так и в общении работниками между собой.

Депутаты правого фланга в своих выступлениях с трибуны жаловались на то, что родной для 37 процентов населения русский язык еще не из всех сфер жизни исключен. Так по-прежнему в кинотеатрах фильмы снабжаются субтитрами на русском языке, время от времени появляются афиши и объявления на русском…

Парламентарии убеждены: в Латвии должна быть создана такая лингвистическая ситуация, когда «без латышского языка просто не возможно обойтись».

«Мы, латыши, сами охотно переходим на русский или другой иностранный язык практически во всех сферах, включая госструктуры», - заметил депутат Наурис Пунтулис.

Отметим, что дебаты по госязыку будут проходить один раз в два года. Следующий дебаты таким образом пройдут уже в новом Сейме — осенью 2027-го…

Читайте нас также:
#русский язык #сейм латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
7
1
2
16
1
33

Оставить комментарий

(22)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    24-го октября

    В России все на переменках говорят на русском."Мимо проходил" сказал,что русские знают латышский.Так в чем проблема?

    4
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    24-го октября

    В том, что они НЕ ХОТЯТ говорить на языке, который навязывается насильно. В отличие от русского в России, например. Правительство Шотландии потратило огромные деньги, чтобы в среде шотландской молодежи стало МОДНЫМ говорить на гэльском. У нас эти деньги предпочли поделить по карманам чиновников, а теперь задаются вопросом - а чего это русские не хотят говорить на латышском из-под палки?

    28
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Vairis Arlauskas
    25-го октября

    Как говорил профессор Преображенский - не хотят. Никто не может обязать никого говорить на конкретном языке это такое унылое, ущербное хуторское мышление что испанский стыд. Все достигается через правильные стимулы. А что получат дети которые будут говорить между собой на латышском на переменах? Знание языка который невостребован нигде в мире? 60% детей и латышских и русских планируют уехать из Латвии после совершеннолетия, зачем им латышский язык? Поэтому латышские дети все больше между собой говорят на английском, так зачем русским говорить на латышском?

    14
    1
  • З
    Злой
    24-го октября

    Говорили, говорят и будут говорить на русском!

    100
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го октября

    Все бы страшные! Что порождает злобу на других, даже на детей!

    59
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    24-го октября

    (Все бабы)

    26
    2
  • I
    Igors
    24-го октября

    Интересно в женской бане! Сами создают условия для массового выезда молодежи и трудоспособного населения в иные края и сами же (правда очень медленно) начинают понимать, что титульная нация вымирает. С кем жить собираетесь? Все еще мечтаете о хлынувших потоках возвращенцев? Так их нет и не наклевывается. Кто сюда поедет жить? Литовец, Эстонец, Поляк, может быть Американцы хлынут? Все это сны бешеной коровы. Кроме жителей малообеспеченных стран мы никого не интересуем, да и то, зачастую с пересадкой. Политика государства определяет его внутреннее состоияние. Скоро в этой банке начнутся взаимные претензии и грызня. сами себя изведут и уничтожат. Жаль, даже кот Леопольд говорил "давайте жить дружно..." , но это видно крамола. Еще раз жаль, за близорукость избранных.

    80
    1
  • А
    Антимонетарист
    24-го октября

    Наци политики как солдаты Кортеса считают всех кто не говорит на их языке отсталыми до уровня криеву цука. Они могут общаться со свиньями на своём языке и не услышат возражений. А 40% населения причислять к животным им не удасться. Тем более что своё вымирание им не удаётся остановить.

    64
    1
  • Е
    Ехидный
    24-го октября

    что делать ??? расстреливать родителей - это будет очень демократично !!!!!

    45
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    24-го октября

    Что делать, что делать? Начинать строить Мечеть, вот что делать...

    86
    1
  • Д
    Дед
    24-го октября

    О ужас, русские дети говорят на родном языке! Даже эта фраза уже геноцид против русских на территории Латвии. Это какими моральными уродами нужно быть, чтобы воевать с детьми и стариками!

    164
    1
  • З
    Злой
    Дед
    24-го октября

    Ещё и с мёртвыми начнут, на большее не способны!

    40
    1
  • Д
    Дед
    Дед
    24-го октября

    Злому. С мертвыми проще всего- они же памятники в отмах не дадут. Эти дикари тренировались на мертвых - на памятниках.

    18
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го октября

    30 лет ебанизма. дурка

    93
    2
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го октября

    Так лечись,не увиливай от процедур.

    2
    28
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    У меня вопрос: когда нациоАналистов будут судить, их повесят за шею или за язык?

    109
    2
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    24-го октября

    Ты лучше о себе побеспокойся,когда загремишь в места не столь отдалённые ,как представляющий угрозу безопасности Латвии

    1
    43
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    24-го октября

    Ты за то, чтобы сажать превентивно тех, кто может "представлять угрозу"? Милейший, вы знаете такие понятия, как "диктатура" и "нацизм"? От вас несёт и тем, и другим.

    12
    1
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    25-го октября

    Диктатура и нацизм в раше,если бы ты написал бы там подобные комментарии,сел бы лет на 10

    1
    9
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    25-го октября

    Ты уд как-то определись - или крест сними, или трусы надень. А то у тебя "сажают в Раше", а сам призываешь сажать. Признавайся честно - ты коммунист? Или просто укробеженец?

    3
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го октября

    Мы, латыши, сами охотно переходим на русский -- И это правильно. ибо не знать великий и могучий, по всем параметрам экономически не выгодно.

    140
    3
  • A
    Aleks
    24-го октября

    И снова нацисты про латышский язык,открывая окно Овертона.Очень стараются шабесегои-эти хуже всего.Зарабатывают ,,центики,,путем предательства интересов страны и латвийского народа,ведь понятно,что латышский язык не спасет экономику,не сократит коррупцию и бюрократов и не поможет процветанию Латвии,которую такие как Пунтулис не ведут к процветанию,а ведут к уничтожению😈👽

    152
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства
Изображение к статье: «Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства
В Сейме разбирались в беспорядке, устроенном государством при обучении населения латышскому языку
Изображение к статье: Депутаты Сейма смогли узнать из передвижной выставки, насколько латышский язык – древний и богатый. Эксклюзив!
Силиня спешит в Сейм, бюджетные страдания «дополнят» мучения с конвенцией
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Спасти конвенцию... Депутаты в отчаянии решили поиздеваться над авторами законопроекта
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Давшего концерт в Риге Моргенштерна хотят внести в «черные списки» в соседней с Латвией страной (не в России) 2 1616
Изображение к статье: Если в кране нет воды - обвиняй руку Москвы! Политолог об абсурдных заявлениях латвийских политиков
Если в кране нет воды - обвиняй руку Москвы! Политолог об абсурдных заявлениях латвийских политиков 3 2064
Изображение к статье: Министры потянулись в Латгалию. Зачем?
Министры потянулись в Латгалию. Зачем? 2 1111
Изображение к статье: Зимним спортом N 1 в Латвии, несомненно, является хоккей. Эксклюзив!
Милан погрузился в туман: правительство Силини решило сэкономить на спортсменах 2 2135

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 3
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 25
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 77
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 44
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 3
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео