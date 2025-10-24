Baltijas balss logotype
Силиня спешит в Сейм, бюджетные страдания «дополнят» мучения с конвенцией 1 151

Политика
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Депутаты, работающие в комиссии по бюджету и финансам, приступают к обсуждению главного финансового закона страны.

Итак, если все последние недели слуги народа занимались "плясками" вокруг Стамбульской конвенции, то со следующей неделе у депутатов появится новый повод для длительных споров - бюджетная и целый ряд других комиссий Сейма начинают обсуждение проекта бюджета-2026 и пакета связанных с бюджетом законопроектов. Так уже в понедельник бюджетная комиссия рассмотрит в первом чтении поправки, связанные с реформой пенсий по выслуге лет, а уже во вторник бюджетная комиссия начнет обсуждать собственно сам бюджет - к депутатам придут премьер и министр финансов, а также глава совета по фискальной дисциплине.

Что же касается скандального вопроса о Стамбульской конвенции, то этой теме будет посвящено аж два заседании комиссии по иностранным делам. Депутаты обсудят поправки, которые поданы к законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Как ожидается, комиссия поддержит законопроект, отклонив все поправки противников выхода Латвии из этой конвенции. И уже в четверг, 30-го октября, Сейм примет законопроект в окончательном чтении.

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    25-го октября

    Лучше бы спешила на смотрины и пробы

    0
    0

