Спасти конвенцию... Депутаты в отчаянии решили поиздеваться над авторами законопроекта 5 1497

Политика
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Закончился срок подачи поправок к законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Как известно, вчера до позднего вечера в Сейме продолжались горячие дебаты по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции. Все попытки депутатов "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" предотвратить фактически неизбежное - принятие законопроекта в первом чтении, - провалились. Документ был поддержан в первом чтении, более того, большинство парламентарии проголосовало за придание документу статуса "срочного". Это значит, что уже на следующем пленарном заседании, 30-го октября, законопроект должен быть принят окончательно! Подача же поправок заканчивается сегодня.

В отчаянии депутаты от "Нового Единства" забросали профильную комиссию - по иностранным делам, - по существу издевательскими поправками. Так депутат от "Нового Единства" Агнесе Краста предложила исключить из законопроекта... 1-ю статью, в которой как раз и говорится о выходе (денонсации) из Стамбульской конвенции. Глава же фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц призвал отложить принятие законопроекта до того, как будет получено заключение спецслужб о том, не стоит ли за данной законодательной инициативой о выходе из конвенции "рука Москвы", то бишь Россия.

Еще один депутат от "Нового Единства" Ирма Калниня предлагает записать, что Латвия подает заявление о выходе из конвенции только после того, как решение о выходе из конвенции примет... Украинский парламент!

Парламентский же секретарь МИДа Артем Уршульский внес предложение о том, что Латвия не подает сообщение генсеку Совета Европы о выходе из конвенции до того момента, пока не будет получено заключение Кабинета Министров о том, как выход из конвенции может повлиять на правовую систему государства, а также на бюджеты государства и самоуправлений! При этом правительству на подготовку такого заключения предлагается предоставить... 6 месяцев!

Поскольку в комиссии Сейма по иностранным делам депутаты от "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" находятся в меньшинстве, то очевидно, что все эти предложения будут отклонены. И 30-го октября Сейм примет законопроект в окончательном чтении. Главная интрига в том, провозгласит ли закон президент или под каким-то предлогом вернет его в Сейм на доработку.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го октября

    Артем Уршульский -- Что опять? Пишите правильно - Артемс Уршульскийс!

    2
    2
  • VO
    Viktor Ozols
    24-го октября

    Если Латвия хочет быть в групе северных стран и таких благополучних как Германия и Франция, то закономерно за конвенцию. Другая альтернатива поближе к бешенуму и безумному соседу (понятно о ком речь) - то уничтожающим Украину - то есть геноцид. Равнятся на Венгрию, Грузию и тд???, А то не ровён час второй БелоРашкой станем... на очереди в обновлённый РосСовок!

    3
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    Читаю перечень поправок от правящей КАЛОлиции и вспоминаю - какая именно порода обезьян в гневе начинает швыряться собственным калом в окружающих?

    31
    3
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Главная латышская забава, не решать проблему, а переходить на личности. И это правильно, а то, что себе взяли депутаты за моду- голосовать, как они там себе думают. Я думаю всех неправильных депутатов лишить доступа к латышской тайне, назвать кремлинами и лишить национальности латыш.

    35
    2
  • A
    Aleks
    24-го октября

    Спасти ЛГБТ ,а не Конвенцию и тут рука не Москвы,а США ...Или Трамп тоже ,,рука Москвы,,?И все не пидорасы тоже ,,рука Москвы,,А чья ж тогда рука ,,Прогрессивные ,,и ,,Единство,,?Рука ,,Израиля, офиса в Нью Йорке США?! Так и вижу этих людей...👽😈

    25
    3
Видео