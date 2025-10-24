Как известно, вчера до позднего вечера в Сейме продолжались горячие дебаты по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции. Все попытки депутатов "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" предотвратить фактически неизбежное - принятие законопроекта в первом чтении, - провалились. Документ был поддержан в первом чтении, более того, большинство парламентарии проголосовало за придание документу статуса "срочного". Это значит, что уже на следующем пленарном заседании, 30-го октября, законопроект должен быть принят окончательно! Подача же поправок заканчивается сегодня.

В отчаянии депутаты от "Нового Единства" забросали профильную комиссию - по иностранным делам, - по существу издевательскими поправками. Так депутат от "Нового Единства" Агнесе Краста предложила исключить из законопроекта... 1-ю статью, в которой как раз и говорится о выходе (денонсации) из Стамбульской конвенции. Глава же фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц призвал отложить принятие законопроекта до того, как будет получено заключение спецслужб о том, не стоит ли за данной законодательной инициативой о выходе из конвенции "рука Москвы", то бишь Россия.

Еще один депутат от "Нового Единства" Ирма Калниня предлагает записать, что Латвия подает заявление о выходе из конвенции только после того, как решение о выходе из конвенции примет... Украинский парламент!

Парламентский же секретарь МИДа Артем Уршульский внес предложение о том, что Латвия не подает сообщение генсеку Совета Европы о выходе из конвенции до того момента, пока не будет получено заключение Кабинета Министров о том, как выход из конвенции может повлиять на правовую систему государства, а также на бюджеты государства и самоуправлений! При этом правительству на подготовку такого заключения предлагается предоставить... 6 месяцев!

Поскольку в комиссии Сейма по иностранным делам депутаты от "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" находятся в меньшинстве, то очевидно, что все эти предложения будут отклонены. И 30-го октября Сейм примет законопроект в окончательном чтении. Главная интрига в том, провозгласит ли закон президент или под каким-то предлогом вернет его в Сейм на доработку.