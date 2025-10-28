Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB) предложило Европейской прокуратуре (EPPO) начать уголовное преследование в отношении трёх должностных лиц самоуправления края Валка, в том числе мэра Вента Арманда Крауклиса, по подозрению в крупном мошенничестве, реализованном в рамках проекта по созданию производственной территории, сообщает агентство LETA.

По информации БПБК, в результате возможных преступных действий мошенническим путём было присвоено более 168 000 евро из средств Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета Латвии.

Самоуправления могут привлекать средства структурных фондов ЕС для строительства производственных объектов на принадлежащей им земле, которые после реализации проекта предлагаются в аренду частному сектору. Если потенциальный арендатор объекта заранее неизвестен и будет выбран на открытом конкурсе, самоуправление имеет право привлечь до 85% финансирования из фондов ЕС.

Однако, если объект строится для конкретной цели и заранее известен предприниматель, который будет там работать, софинансирование из фондов ЕС возможно в меньшем объёме — от 45 до 55%, при этом большую часть расходов должен покрыть сам предприниматель.

В ходе расследования БПБК получило доказательства того, что три должностных лица, занимавшие посты в самоуправлении Валкского края во время предполагаемого преступления, договорились о строительстве производственного здания для расширения хозяйственной деятельности конкретного предпринимателя, то есть в его интересах.

Эти должностные лица не проинформировали ответственные учреждения о выборе конкретного предпринимателя и мошенническим путём привлекли большее финансирование, чем это предусмотрено нормативными актами. В результате преступных действий было незаконно получено 160 000 евро из средств Европейского фонда регионального развития и 8026 евро из государственного бюджета Латвии.

Кроме того, БПБК указывает, что одно из должностных лиц, фигурирующих в уголовном процессе, является управляющим предполагаемого арендатора производственной территории.

Теперь Европейской прокуратуре как процессуальному руководителю предстоит принять решение о дальнейшем ходе уголовного процесса, начатого прокуратурой 6 ноября 2023 года.

БПБК подчёркивает, что финансирование из фондов ЕС может быть важной поддержкой для стимулирования предпринимательской деятельности в регионах Латвии. В то же время самоуправлениям и предпринимателям следует помнить, что эти средства являются деньгами налогоплательщиков всего Европейского союза, поэтому к их привлечению и эффективному использованию необходимо подходить с особой добросовестностью и ответственностью.

Мэр Валки Вент Арманд Крауклис в беседе с агентством LETA подтвердил, что ему вменяется мошенничество, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, в связи со строительством производственного здания в Карки.

Он сообщил, что в сентябре получил письма от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), в которых указано, что в деле, начатом 6 ноября 2023 года, ему присвоен статус подозреваемого.

Крауклис утверждает, что до сих пор ни один представитель правоохранительных органов не задавал ему вопросов по этому делу. По его словам, суть дела схожа с другим случаем, связанным с производственной территорией в волости Эргеме Валкского края, которая уже введена в эксплуатацию и по которой Европейская прокуратура начала уголовное производство из-за возможных нарушений при освоении средств фондов Европейского союза.

В данном случае речь идёт о производственном здании в Карки, которое, по словам Крауклиса, находится в активной бизнес-деятельности.

Так как Крауклис подписал обязательство о неразглашении информации, он не имеет права давать более подробные комментарии.

«Могу лишь сказать, что самоуправление и я лично действовали по совести, мы не просили и не получали никакой материальной выгоды. Цель была одна — способствовать экономическому развитию не только в городе, но и в сельской местности», — подчеркнул Крауклис.

Как уже сообщалось ранее, в прошлом году БПБК передало EPPO другое уголовное дело, в рамках которого были получены доказательства того, что представитель компании, специализирующейся на производстве напитков, совместно с двумя должностными лицами Валкского края, возможно, совершили крупное мошенничество с привлечением средств структурных фондов ЕС и государственного бюджета Латвии.

Таким образом, действия этих лиц могли причинить имущественный ущерб ЕС и Латвии в размере 581 709 евро.