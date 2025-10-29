Baltijas balss logotype
Эх, поработаем! Депутаты проведут аж два пленарных заседания 0 66

Политика
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Самые долгие дебаты прогнозируются по поправкам к законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Репетиция грядущих многочасовых дебатов по бюджету явно затянулась. Напомним, что в минувший четверг заседание парламента продолжалось с 9 утра до 21.00 вечера - с перерывами на обед и ужин. При этом депутаты успели рассмотреть всего два вопроса повестки дня - о политике в области госязыка и законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции (первое чтение). То есть все эти долгие часы парламентарии провели в дебатах. И завтрашнее пленарное заседание тоже может затянуться, тем более, что этих заседаний запланировано два. Сперва слуги народа рассмотрят оставшиеся вопросы прошлой повестки дня, а затем приступят к текущей повестке.

В повестке дня с прошлого заседания осталось еще два "языковых" вопроса - это предложения депутатов "Нового Единства" о резком повышении размера штрафов за нарушения в языковой сфере, а также проект постановления Сейма, подготовленный депутатами Нацобъединения, с поручением премьеру запретить использование в государственных и муниципальных учреждениях, в том числе в общении между работниками, иных языков, кроме латышского. Вероятно, этот проект передадут в комиссию Сейма по образованию, науке и культуре.

Также депутаты обсудят и наверняка отклонят запрос депутатов Нацобъединения по поводу слишком долгой волокиты при принятии решения о том, чтобы лишить Петра Авена латвийского гражданства.

Как ожидается, депутаты примут в окончательном чтении поправки в Закон о жилищной собственности, которые предусматривают создание общности жильцов, что позволит жильцам многоквартирных домов брать кредиты для улучшения состояния дома.

Но а на десерт, то есть уже в рамках второго пленарного заседания, ожидаются многочасовые дебаты... все по тому же законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Только на сей раз уже депутаты должны принять законопроект в окончательном чтении. Судя по всему, народные избранники будут заседать, как и неделю назад, до 21.00.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
