Как известно, ни одному отраслевому министерству или учреждению центрального подчинения на будущий год не положено формировать какие-либо политические приоритеты, за которыми будет стоять дополнительное финансирование. Все – во имя обороны! А что же на этом фоне само Министерство финансов?

Держатели государственной казны

Власть Минфина, действительно, огромна – в ведении данной структуры находятся: Служба государственных доходов, Государственная касса, Инспекция надзора за лотереями и азартными играми, Бюро надзора за закупками, Совет фискальной дисциплины.

В качестве централизованных учреждений, надзор за коими ведет Минфин, функционируют – Государственный контроль и Центральное бюро финансов и договоров (CFLA, обеспечивает надзор за всеми финансовыми программами ЕС).

На 2026 год по линии Минфина бюджетные траты составят 657,4 миллиона евро. В качестве целевых показателей установлено обеспечение налоговых сборов в 36,2% от внутреннего валового продукта. В следующем году министерство обещает привлечь средства из фондов ЕС, Европейской экономической зоны, а также грантов Норвегии и Швейцарии.

Иностранная финансовая помощь, между тем, в ближайшие годы существенно уменьшится – если на 2026 год она запланирована в размере 719 миллионов евро, то в 2028 году будет лишь 232,4 миллиона.

Тем не менее все это, если верить заявленному в презентации ведомства на Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам), должно обеспечить «создание уравновешенного бюджета для развития государства», «содействие долгосрочности налоговой системы», «целенаправленное и стабильное управление государственными ресурсами».

Ответственный должник

Бюджет-2026, по мнению Минфина, «уравновешен в экономическом цикле». Ведомство А.Ашераденса осуществляет «эффективное управление финансами государство, обеспечивая долгосрочное развитие государственного долга» (так в тексте!)

По части обслуживания долговых обязательств картина вырисовывается следующая – если в 2025 году по статье «управление государственным долгом» ассигновано 507,7 миллионов евро, то в 2027 году планируется – 587,6 миллиона (+15,7%). Дальше – больше:

в 2027 – 646,9 миллиона (+10,1%);

в 2028 году – 726 миллионов (+12,2%).

Соответственно, за три года обслуживание госдолга (читай: выплаты процентов кредиторам) вырастет на 218,3 миллиона евро, или на 43%.

При этом в Латвии, указал Минфин депутатам парламента, реализуется «ответственная, эффективная, прогнозируемая и конкурентоспособная налоговая политика, обеспечивающая стабильные доходы в государственный бюджет».

Евросоюз дает меньше, чем берет

Как уже было отмечено ранее, общий объем зарубежных финансовых дотаций для ЛР в 2028 году обещает составить всего 32% от уровня 2026 года. Вместе с тем, взносы самой Латвии будут увеличиваться – с будущего года уровень в 366,9 миллиона евро дойдет до 493 миллионов в 2028 году (+34%).

Следовательно, в среднесрочной перспективе наша республика из получателя финансовой помощи превратится в донора. Если в 2025 году разница между вливаниями в Латвию и отданным ею в общий котел Евросоюза составляет 141,3 миллиона в нашу пользу, то в 2028 году будет уже 260,6 миллионов в пользу ЕС!

В качестве утешения ведомство А.Ашераденса сообщило депутатам, что и само решило немного поэкономить – расходы в следующем году Минфина уменьшат на 17,108 миллиона евро, или на 8,64%. Основные статьи сокращений:

8,41 миллиона евро – затраты на вознаграждение предполагается уменьшить путем сокращения на 9% штатных мест, отсутствия новых должностных позиций и снижения переменной части зарплат;

2,96 миллиона евро – затраты на информационно-коммуникационные технологии будут «обеспечивать минимальные требования без мероприятий развития»;

* 1,819 миллиона евро – за счет расходов Налоговой и таможенной полиции, с отменой плановых мероприятий, откладыванием предусмотренных закупок, уменьшением автопарка и финансирования скрытого наблюдения;