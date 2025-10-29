Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Может быть 2700 евро?» – глава Рижского домоуправления забыл размер своей зарплаты 2 3275

Политика
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Может быть 2700 евро?» – глава Рижского домоуправления забыл размер своей зарплаты
ФОТО: LETA

Октябрь – это не только месяц подключения отопления, но еще и самых бурных дебатов в Рижской думе. С 12 дня до 2 часов ночи (!) дискутировали депутаты относительно будущего городских домовладений.

Анатомия домохозяйства на личном опыте

Вот что гласность животворящая делает! Теперь, благодаря информационной системе строительства bis.gov.lv, я доподлинно знаю по именам и фамилиям всех квартировладельцев 9-этажки, и кто как голосовал! В нашем доме, что называется, "замечательный сосед" – живут у нас и латыши, и русские, и люди с армянскими и корейскими корнями. Имеются и российские граждане, которых можно легко вычислить по фамилии – она у них в документах без привычного окончания на S.

Процесс перезаключения договоров с SIA Rīgas namu pārvaldnieks в нашем типичном многоквартирном доме на улице Илукстес в жилмассиве Пурвциемс прошел, что называется, без фанатизма. При опросе высказалось "за" продолжение сотрудничества с муниципальной компанией чуть больше собственников квартир, чем "против". Но и тех, и других оказалось меньше половины. А это значит – все идет по-прежнему.

На 2026-й год предприятие положило за 1 кв.м. цену своего хозяйствования в 0.73 евро. Ремонтные работы пообещало проводить исходя из накоплений в 0.40 евро за метр. А в смете на 2026-й год честно указало, что намеревается потратить на гидроизоляцию крыши 27 785,28 евро – все то, что будет собрано за наши 5 788,6 кв. м. Не трогая, заметим, основной фонд в 63 477,5 евро. Вот бы всем такой монетаризм! Точно, надо отправить Минфин Латвии на стажировку к домоуправам, чтобы научились сводить бюджет.

Заседатели заседают

Председатель правления SIA RNP Марис Озолиньш попал под перекрестный допрос депутатов, которые пытали хозяйственника за пресловутый бренд компании (его создание решили приостановить), за электронную платформу Eparvaldnieks, на которой не было возможно проголосовать, а приходилось ходить на строительный портал, где необходима авторизация. Что трудновато для многих, которые с компьютером на "вы".

– Из какого вида хозяйствования появилась прибыль? – поинтересовался депутат Сергей Долгополов («Суверенная власть/Новолатыши») у председателя совета RNP Айнарса Озолса. Тот не растерялся ответив, что основной деятельностью предприятия является хозяйствование в жилых домах, тут все более-менее ровно, а вот благодаря заботе правительства удалось вернуть из банка неудачно вложенные прежним руководством средства – оттого и дивидендов получилось выплатить Рижской Думе, как владельцу, побольше.

Также г-н Озолс объяснил, что часть прибыли RNP вкладывает в "цифровые решения", но он "не желает вдаваться в вопросы вне своей компетенции: предприятие предоставляет услуги, за что взимает с клиентов честную плату".

"За каждым домом есть конкретная фамилия"

Такую кадровую закрепленность подтвердил глава правления RNP Марис Озолиньш. Есть, конечно, договоры о закупках, которые делегированы и правлению, и ему лично. Сам руководитель предприятия, назначенный на пост в результате открытого конкурса, ранее трудился в сферах строительства и информационных технологий — ну а процесс хозяйствования в жилфонде узнавал, что называется, с колес.

Эксперты предприятия, по заверению руководителя, ведут постоянный мониторинг: "Это все зависит от величины дома, от того, что там есть. Они это делают непрерывно на протяжении всего года. Ясно, нельзя послать обследовать 3400 домов. Это, конечно, нереально. Поэтому разделен график, и каждый месяц обследуют какую-то часть..."

Г-н Озолиньш признал, что кампания по перезаключению договоров была начата с опозданием. Но тут он переложил вину на Сейм. Действительно, если взглянуть на портале Likumi.lv, когда вступила в действие последняя редакция Закона об управлении жилыми домами, то мы получим 16 июля сего года. А ведь еще надо было подготовить само предложение от RNP для жильцов, чтобы Центр защиты потребителей не оспорил.

111 тысяч евро зарплаты в год – это нормально?

Такой уровень доходов самого господина Озолиньша озвучил депутат Рудолфс Бреманис («Суверенная власть/Новолатыши»). Точней, по декларации для vid.gov.lv – 111 113 евро в год.

И отметил, что домоуправы в Риге получают где-то на уровне чиновников Сингапура, одной из богатейших стран мира. На защиту корпоративной солидарности выступил г-н Озолс:

– Мы хотели пригласить профессионалов, которые из частного сектора были бы готовы прийти управлять госпредприятием. Конечно, мы думали как бережливые хозяева: сколько надо предложить, чтобы мы и не дали бы слишком много, но при этом получили компетентных и хороших руководителей. Считаю, мы справились достаточно хорошо, – резюмировал глава совета, – но да, мы в рыночной экономике, и рынок труда – это рынок труда.

Сам же Айнарс Озолс ведет бурную трудовую деятельность: "У меня работа с документами, у меня встречи по повестке дня совета, а я с вами вот тут". Когда же у него попросили уточнить цифру собственной зарплаты, руководитель совета RNP признал: "Честно говоря, я не могу точно сказать. Может быть, 2700, могу ошибиться на какой евро».

"Многие клиенты уходят прочь"

Такой вердикт по отношению к хозяйственной практике RNP высказал лидер фракции «Латвия на первом месте»:

– О чем мы говорим?! Кто мог бы позволить в частном секторе вести работу какого-то предприятия так, чтобы ухудшились показатели? Выглядит, что это какая-то схема: дать плохой договор, чтобы дома, в которых хозяйствуют, ушли к другим... Это разбазаривание происходит.

А вот «прогрессивный» депутат Мартиньш Коссовичс заявил, что негативный контекст работы предприятия образуется не по объективным показателям, а потому, что его таковым рисует оппозиция. Мол, "все плохо, все мошенники, все воруют". Сам же он пожил во многоквартирном доме, и оценивает ситуацию иначе: "Я удовлетворен работой Rīgas namu pārvaldnieks? Да. Может ли она быть лучше? Конечно, да!".

Ну а вам, дорогие читатели, самим выбирать, кто будет руководить вашими домами. Ведь именно вы голосуете "за" или "против" своим трудовым евро.

Читайте нас также:
#домоуправление #rnp
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
7
4
1
4
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    29-го октября

    Не,тут только революция спасет.Демократия придумана для узаконенного воровства. А как в Сингапуре,где начал человек со своих родных и друзей ,и превратил Сингапур в процветающее государство,не будет...Система прогнила насквозь и выжигать тут надо только калёным железом: Посадками,расстрелами,конфискацией имущества. Во всех странах постсоветского пространства так.Где то больше,где то меньше.,но во всех.Для того то и развалили СССР,чтобы некие кланы коммунистов и кгбшников,их дети и внуки жили припеваюче не работая. И в России так же,а то некоторые думают,что там то Путин борется с коррупционерами😀😀😀 Как говорил покойный Пригожин,Россией управляет некий клан олигархов(скорее всего это Ковальчуки),который просто убирает тех ,кто мешает и забирает их активы,фабрикуя различные дела. Тема Троцкого живёт и пахнет.Но он хоть закончил плохо.Сталин все ж восстановил справедливость. А сейчас некому. Вон вместо посаженного зам.минстро обороны Иванова посадили своего человечка,который не меньший вор ,чем тот. Криворучко имеет недвижимость в Беверли Хилс,жена гражданка США,дети граждане США,живут в США. Новый замминистра имеет дом на Рублёвке 1500 КВ.м и до назначения 26 раз был в США. То бишь человек военный в звании летал спокойно в Америку👅 А пропагандисты глаголят людям,что Америка враг ,НАТО враг😀😀😀 А семья Нарышкина,СВО,имеет недвигу в Венгрии,стране НАТО. Да что тут удивляться,если бывшие генералы ФСБ уезжают в Израиль на ПМЖ..👅😀

    11
    10
  • Ш
    Шурик
    Aleks
    29-го октября

    "Рублёвка" - это какой то новый район Риги ? А какой то "Криворучко" какую должность в SIA "RNP" Занимает ?

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Изображение к статье: Общий фронт против наркотиков: Латвия и Эстония запускают совместный план действий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео