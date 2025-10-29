Октябрь – это не только месяц подключения отопления, но еще и самых бурных дебатов в Рижской думе. С 12 дня до 2 часов ночи (!) дискутировали депутаты относительно будущего городских домовладений.

Анатомия домохозяйства на личном опыте

Вот что гласность животворящая делает! Теперь, благодаря информационной системе строительства bis.gov.lv, я доподлинно знаю по именам и фамилиям всех квартировладельцев 9-этажки, и кто как голосовал! В нашем доме, что называется, "замечательный сосед" – живут у нас и латыши, и русские, и люди с армянскими и корейскими корнями. Имеются и российские граждане, которых можно легко вычислить по фамилии – она у них в документах без привычного окончания на S.

Процесс перезаключения договоров с SIA Rīgas namu pārvaldnieks в нашем типичном многоквартирном доме на улице Илукстес в жилмассиве Пурвциемс прошел, что называется, без фанатизма. При опросе высказалось "за" продолжение сотрудничества с муниципальной компанией чуть больше собственников квартир, чем "против". Но и тех, и других оказалось меньше половины. А это значит – все идет по-прежнему.

На 2026-й год предприятие положило за 1 кв.м. цену своего хозяйствования в 0.73 евро. Ремонтные работы пообещало проводить исходя из накоплений в 0.40 евро за метр. А в смете на 2026-й год честно указало, что намеревается потратить на гидроизоляцию крыши 27 785,28 евро – все то, что будет собрано за наши 5 788,6 кв. м. Не трогая, заметим, основной фонд в 63 477,5 евро. Вот бы всем такой монетаризм! Точно, надо отправить Минфин Латвии на стажировку к домоуправам, чтобы научились сводить бюджет.

Заседатели заседают

Председатель правления SIA RNP Марис Озолиньш попал под перекрестный допрос депутатов, которые пытали хозяйственника за пресловутый бренд компании (его создание решили приостановить), за электронную платформу Eparvaldnieks, на которой не было возможно проголосовать, а приходилось ходить на строительный портал, где необходима авторизация. Что трудновато для многих, которые с компьютером на "вы".

– Из какого вида хозяйствования появилась прибыль? – поинтересовался депутат Сергей Долгополов («Суверенная власть/Новолатыши») у председателя совета RNP Айнарса Озолса. Тот не растерялся ответив, что основной деятельностью предприятия является хозяйствование в жилых домах, тут все более-менее ровно, а вот благодаря заботе правительства удалось вернуть из банка неудачно вложенные прежним руководством средства – оттого и дивидендов получилось выплатить Рижской Думе, как владельцу, побольше.

Также г-н Озолс объяснил, что часть прибыли RNP вкладывает в "цифровые решения", но он "не желает вдаваться в вопросы вне своей компетенции: предприятие предоставляет услуги, за что взимает с клиентов честную плату".

"За каждым домом есть конкретная фамилия"

Такую кадровую закрепленность подтвердил глава правления RNP Марис Озолиньш. Есть, конечно, договоры о закупках, которые делегированы и правлению, и ему лично. Сам руководитель предприятия, назначенный на пост в результате открытого конкурса, ранее трудился в сферах строительства и информационных технологий — ну а процесс хозяйствования в жилфонде узнавал, что называется, с колес.

Эксперты предприятия, по заверению руководителя, ведут постоянный мониторинг: "Это все зависит от величины дома, от того, что там есть. Они это делают непрерывно на протяжении всего года. Ясно, нельзя послать обследовать 3400 домов. Это, конечно, нереально. Поэтому разделен график, и каждый месяц обследуют какую-то часть..."

Г-н Озолиньш признал, что кампания по перезаключению договоров была начата с опозданием. Но тут он переложил вину на Сейм. Действительно, если взглянуть на портале Likumi.lv, когда вступила в действие последняя редакция Закона об управлении жилыми домами, то мы получим 16 июля сего года. А ведь еще надо было подготовить само предложение от RNP для жильцов, чтобы Центр защиты потребителей не оспорил.

111 тысяч евро зарплаты в год – это нормально?

Такой уровень доходов самого господина Озолиньша озвучил депутат Рудолфс Бреманис («Суверенная власть/Новолатыши»). Точней, по декларации для vid.gov.lv – 111 113 евро в год.

И отметил, что домоуправы в Риге получают где-то на уровне чиновников Сингапура, одной из богатейших стран мира. На защиту корпоративной солидарности выступил г-н Озолс:

– Мы хотели пригласить профессионалов, которые из частного сектора были бы готовы прийти управлять госпредприятием. Конечно, мы думали как бережливые хозяева: сколько надо предложить, чтобы мы и не дали бы слишком много, но при этом получили компетентных и хороших руководителей. Считаю, мы справились достаточно хорошо, – резюмировал глава совета, – но да, мы в рыночной экономике, и рынок труда – это рынок труда.

Сам же Айнарс Озолс ведет бурную трудовую деятельность: "У меня работа с документами, у меня встречи по повестке дня совета, а я с вами вот тут". Когда же у него попросили уточнить цифру собственной зарплаты, руководитель совета RNP признал: "Честно говоря, я не могу точно сказать. Может быть, 2700, могу ошибиться на какой евро».

"Многие клиенты уходят прочь"

Такой вердикт по отношению к хозяйственной практике RNP высказал лидер фракции «Латвия на первом месте»:

– О чем мы говорим?! Кто мог бы позволить в частном секторе вести работу какого-то предприятия так, чтобы ухудшились показатели? Выглядит, что это какая-то схема: дать плохой договор, чтобы дома, в которых хозяйствуют, ушли к другим... Это разбазаривание происходит.

А вот «прогрессивный» депутат Мартиньш Коссовичс заявил, что негативный контекст работы предприятия образуется не по объективным показателям, а потому, что его таковым рисует оппозиция. Мол, "все плохо, все мошенники, все воруют". Сам же он пожил во многоквартирном доме, и оценивает ситуацию иначе: "Я удовлетворен работой Rīgas namu pārvaldnieks? Да. Может ли она быть лучше? Конечно, да!".

Ну а вам, дорогие читатели, самим выбирать, кто будет руководить вашими домами. Ведь именно вы голосуете "за" или "против" своим трудовым евро.