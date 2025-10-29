Baltijas balss logotype
Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий

Политика
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий

"Новое Единство" пока не готово на радикальные шаги.

Накануне принятия в Сейме законопроекта о выходе Латвии из Стамбульской конвенции "прогрессивные" начали фактически готовить почву для... развала правительства Силини. Возможно, таким образом, "прогрессивные" надеются "напугать" Союз зеленых и крестьян и заставить их все-таки не проголосовать за данный законопроект.

Так или иначе, но лидер парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ заявил, что правительство фактически работает в условиях правительства меньшинства и премьерской силе нужно определиться, с кем оно хочет создать правительство меньшинства - с "прогрессивными", или с "зелеными крестьянами".

Мысль, конечно, интересная, но, видимо, господин Шуваевс, будучи не очень искушенным в политике, действительно решил, что правительство меньшинства может в нашей стране функционировать.

В реальности такое правительство может просуществовать очень недолго - или оно "завалится" во время принятия бюджета, или просто сеймовское большинство будет торпедировать все важные для правительства законопроекты, или оппозиция, чтобы прекратить агонию правительства, поставит вопрос о недоверии Силине, и большинство депутатов за это проголосуют.

Очевидно, что "Новое Единство" не хочет идти на поводу у "прогрессивных" и топить свое же правительство. Поэтому никаких резких движений политики "Нового Единства" не предпримут и в случае, если завтра Сейм примет закон о выходе из Стамбульской конвенции.

Впрочем, понятно также и то, что правительство все равно долго не продержится - видимо, после принятия бюджета партнеры по нынешней власти все равно разбегутся.

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • пк
    полосатый конь
    30-го октября

    "Deutschland muss kapitulieren, mein Führer! Nochmal !"© Ernst Kaltenbrunner, Eine Sammlung von Gags.

    2
    2

