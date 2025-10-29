В среду состоялась акция протеста против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, пишет LA.lv.

Сейм в первом чтении 52 голосами поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из конвенции. Как отмечают в центре «Marta», такое голосование вызвало возмущение части общества, поскольку «ставит под угрозу достигнутый прогресс в сфере прав человека и гендерного равенства».

Организация считает, что выход из Стамбульской конвенции означал бы отступление от принципов демократии и прав человека. Центр «Marta» подчёркивает, что это подаёт опасный сигнал о готовности государства закрывать глаза на насилие и неравенство.

За развитием ситуации следит и бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Её запись в социальной сети X, в которой она указывает на влияние российской мягкой силы — то есть пропаганды Путина — на депутатов, поддержавших выход, вызвала бурю мнений, в которых многие припоминают ей собственную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Особенно громко в этом контексте высказался политик Национального объединения Янис Домбрава, за что подвергся широкой волне осуждения.

"В моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, тем самым докажет, что находится под влиянием путинской пропаганды. Здесь уже давно абсолютно не идёт речь о содержательной сути этой конвенции. Мы не должны выпадать из ядра европейских ценностей!" - написала Вайра Вике-Фрейберга.

"Сказала дамочка, которая 9 мая ездила целоваться с Путиным и отдала Путину территорию Латвии!" - ответил на это Янис Домбрава.

В ответ на свой пост он получил следующие комментарии:

Робертс Эглитис: Тебе самому не противно? "Дамочка"... Учился бы уважению. То, что тогда сделала госпожа Вике-Фрейберга со своей командой, позволяет тебе и мне не ползать сейчас по мокрой траншее.

Кристине Ронка: Янчук, прекрати! Ты сейчас себя и партию опускаешь ниже плинтуса. Не надо превращаться в серую лающую массу.

More arms for Ukraine! Heroes live forever: Фрейберга не ездила 9 мая целоваться с Путиным, не ври. Перед поездкой в Москву она провела за рубежом широкую кампанию, рассказывая об истории Латвии и оккупации, за что навлекла на себя гнев Кремля. Позже именно Россия выступила против её кандидатуры на пост генсека ООН.

Фердинандс Сарма: Так грустно слышать такое от представителя этой партии! Президента, которого раньше Национальное объединение восхваляло, теперь оплевывает… Ужас. Домбрава зарабатывает минусы на следующих выборах.

Илзе: Разве ЕС — не союз свободных, независимых и суверенных государств??? Латвия — национальное государство со своими национальными ценностями. У нас нет никаких обязательств принимать законы, в которых пол — это просто социальный конструкт!

Иван Муценикс: А с чего они начали? Это что, очень оригинальная оценка ситуации? Я бы сказал, что подобная примитивность только укрепляет позиции противников.

000: Каждый день вижу, как прогрессивные называют одной из главных проблем Трампа и Путина их возраст. Но стоит какому-то престарелому экс-политику сказать что-то в их духе — и всё сразу забывается. Умилительно.

