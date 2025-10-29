Комиссия Сейма по иностранным делам в среду решила направить на второе и окончательное чтение законопроект о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульской конвенции.

Ко второму чтению законопроекта поступило 17 предложений, все они были отклонены.

В том числе было отклонено предложение депутата Яны Симановской ("Прогрессивные"), которое поручало Кабинету министров подготовить и представить в Сейм до 1 февраля 2026 года оценку правового статуса латвийской декларации, приложенной к Стамбульской конвенции, а также практику применения деклараций другими государствами.

Депутат Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") пояснила, что это важно, поскольку существует мнение, что декларация, приложенная к конвенции, не имеет силы. Она сказала, что это не так.

Латвийский совет творческих союзов и центр "Marta" попросили слова на заседании Комиссии, против чего выступили председатель комиссии и оппозиционные депутаты, в результате организации не получили возможности высказаться.

Как заявила председатель комиссии Инара Мурниеце (Национальное объединение), Стамбульская конвенция была политической сделкой при формировании правительства премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), которое сейчас очевидно разваливается.

Депутаты коалиции предлагали не торопиться с денонсацией конвенции.