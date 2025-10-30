Baltijas balss logotype
«А вы уже подготовили резолюцию с осуждением США?» - латвийский депутат обратился к коллегам 4 3068

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «А вы уже подготовили резолюцию с осуждением США?» - латвийский депутат обратился к коллегам

В общей сложности, если считать и дебаты по конвенции на минувшей неделе, парламентарии посвятили этой теме уже более 10 часов!

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс с трибуны Сейма отреагировал на заявления противников выхода Латвии из Стамбульской конвенции о том, что этот выход противоречит политике союзников Латвии.

"Здесь упомянули такой важный тезис: что скажут наши союзники? У меня только один вопрос к нашим партнерам здесь и депутатам от «Нового ЕДИНСТВА» и ПРОГРЕССИВНЫМ. Наш главный союзник - Соединенные Штаты и их президент. И вопрос в том, возражаете ли вы указу президента США в первую неделю уволить из вооруженных сил всех трансгендеров? Если вы возражаете — МИД уже подготовил осуждающую резолюцию, которую рассмотрела бы комиссия по иностранным делам, или только готовится такую резолюцию подготовить? Так не лицемерьте здесь союзниками, да?

И второй вопрос: поддерживаете ли вы и слова нашего главного союзника - президента США о том, что трансгендеры (а точнее, не трансгендеры, а этот нафантазированный психологический или социальный пол, то есть женщины с бородой) больше не должны будут участвовать в женских спортивных дисциплинах, да? Можно создавать отдельные спортивные игры для трансгендеров, чтобы не было этих споров. И мы знаем, что сейчас... Все время и в Олимпийском комитете, и в Паралимпийском комитете происходят эти споры, кто может участвовать, а кто не должен. И здесь Латвия и особенно «Новое ЕДИНСТВО» и ПРОГРЕССИВНЫЕ могли бы предложить всем этим людям создавать свои спортивные игры.

Но у меня конкретный вопрос. Приходите и расскажите, что вы говорите об этом указе президента США и поддерживаете ли вы его? А если нет, то как вы поступите?" - заявил с трибуны А. Кирштейнс.

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • 30-го октября

    из статьи понятно только то что мы решаем так как скажет америка. значит своей политики у нас не существует

    50
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    30-го октября

    Ну так. макронишки-шольцы не защитят от злобного путина. Приходится глазья преданности строить штатам. Хотя там сейчас всю эту швабойдную климатобесную левацкую петушню гейропейского разлива, на дух не переносят.

    36
    2
  • С
    Сарказм
    30-го октября

    Браво, рашнвата уже целуется в десна с Кирштейнсом, главным их пугалом последние лет 15 (хотя сейчас старикан уже подсдал, Ланга на пятки наступает). Сколько яда и желчи тот же г-н Элкин в своих писаниях на него вылил за это время, а терь поди ж ты, вполне одобрительно цитирует. Ну, когда хозяева прикажут, еще не так извернешься, правда? Ну а в прицнипе, ЧТД, что одни, что другие стоят примерно на одной ступеньке эволюционной лестницы, различаются только знаки. Так что это любофффь

    1
    29
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Тоже сказал,что нормальному человеку сразу приходит в голову.А при чем тут Путин?!😀Ведь есть союзник Трамп .. Или уже не союзник ...Единство и прогрессивные загнали себя в ловушку или их загнали😀😀😀

    41
    4
Читать все комментарии

